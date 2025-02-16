Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini: Laga Krusial, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-20 siao menghajar Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 bisa klik di sini! Laga matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 ini akan dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Pertandingan ini teramat krusial bagi Timnas Indonesia U-20. Jika kalah di laga ini dan di pertandingan lain Timnas Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan tersingkir di Piala Asia U-20 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Wajib Raih Hasil Positif Kontra Timnas Uzbekistan U-20

Satu-satunya cara agar peluang Timnas Indonesia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 kembali terbuka adalah memenangkan laga ini. Namun, Timnas Indonesia U-20 takkan mudah melewati laga dengan kemenangan.

Saat menang 1-0 atas Yaman U-20, Timnas Uzbekistan U-20 tampil dominan. Kapten Timnas Uzbekistan U-20 Muhammadali Urinboev bahkan memberi sinyal membidik kemenangan atas Timnas Indonesia U-20.

“Pertandingan pertama selalu penting bagi kami. Semoga kami bisa melanjutkan momentum ini,” kata Muhammadali Urinboev, Okezone mengutip dari laman resmi AFC, Minggu (16/2/2025).

“Yaman bermain sangat baik, tetapi kami memiliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kami bisa menang,” lanjut pemain milik Pakhtakor ini.