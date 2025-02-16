Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini: Laga Krusial, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |07:16 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini: Laga Krusial, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-20 siao menghajar Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 bisa klik di sini! Laga matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 ini akan dilangsungkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Pertandingan ini teramat krusial bagi Timnas Indonesia U-20. Jika kalah di laga ini dan di pertandingan lain Timnas Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan tersingkir di Piala Asia U-20 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Wajib Raih Hasil Positif Kontra Timnas Uzbekistan U-20

Satu-satunya cara agar peluang Timnas Indonesia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 kembali terbuka adalah memenangkan laga ini. Namun, Timnas Indonesia U-20 takkan mudah melewati laga dengan kemenangan.

Saat menang 1-0 atas Yaman U-20, Timnas Uzbekistan U-20 tampil dominan. Kapten Timnas Uzbekistan U-20 Muhammadali Urinboev bahkan memberi sinyal membidik kemenangan atas Timnas Indonesia U-20.

 “Pertandingan pertama selalu penting bagi kami. Semoga kami bisa melanjutkan momentum ini,” kata Muhammadali Urinboev, Okezone mengutip dari laman resmi AFC, Minggu (16/2/2025).

“Yaman bermain sangat baik, tetapi kami memiliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kami bisa menang,” lanjut pemain milik Pakhtakor ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/psm_makassar.jpg
Hasil Super League: PSM Makassar Ngamuk Bantai PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement