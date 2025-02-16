Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini?

Timnas Indonesia U-20 berpeluang menang 1-0 atas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-20 menang 1-0 atas Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini? Setelah kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 melanjutkan perjuangan mereka di Piala Asia U-20 2025.

Mentas di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB, Timnas Indonesia U-20 dihadapkan dengan juara bertahan Timnas Uzbekistan U-20. Timnas Indonesia U-20 pantang kalah dalam laga ini.

Timnas Uzbekistan U-20 menang 1-0 atas Yaman U-20 di laga pertama Grup C. (Foto: AFC)

Sebab, jika kalah dari Timnas Uzbekistan U-20, dan di laga lain Timnas Iran U-20 menang atau imbang atas Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 dipastikan rontok dari Piala Asia U-20 2025! Karena itu, peran pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri sangat dibutuhkan dalam laga ini.

1. Indra Sjafri Punya Pengalaman Menghadapi Timnas Uzbekistan

Pengalaman Indra Sjafri menghadapi Timnas Uzbekistan sebanyak dua kali dapat dijadikan gambaran jelang laga nanti malam. Sebelum duel malam ini, Indra Sjafri dua kali menantang Timnas Uzbekistan.

Momen pertama di 16 besar Asian Games 2022. Menggunakan pemain seadanya, Indra Sjafri menahan Uzbekistan U-24 dengan skor 0-0 hingga waktu normal berakhir.

Sayangnya di babak tambahan 2x15 menit, Timnas Indoneisa U-24 racikan Indra Sjafri tumbang 0-2. Kemudian laga kedua tersaji pada Januari 2024 yang digelar di Stadion Madya, Jakarta.

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri kalah tipis 2-3 dari Timnas Uzbekistan U-20. Dari dua hasil di atas menunjukan, Timnas Indonesia asuhan Indra Sjafri sanggup memberikan perlawanan.