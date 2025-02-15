Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ronaldo Nazario Sebut Eks Persebaya Surabaya Jadi Rekan Setim Terburuk

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |15:17 WIB
Ronaldo Nazario Sebut Eks Persebaya Surabaya Jadi Rekan Setim Terburuk
Ronaldo Nazario bicara rekan setim terburuknya (Foto: Instagram/@ronaldo)
A
A
A

RONALDO Nazario berani menyebut eks Persebaya Surabaya jadi rekan setim terburuknya. Sosok tersebut adalah Amaral.

Pemain asal Brasil itu pernah merumput di Indonesia bersama Persebaya dan Manado United di Liga Primer Indonesia (LPI). Kompetisi itu bergulir di tengah dualisme kepengurusan PSSI pada medio 2012-2014.

1. Jujur

Ronaldo Nazario

Perkataan jujur Ronaldo itu terungkap dalam sebuah wawancara dengan Romario Faria, seniornya di Timnas Brasil. Ia diminta menyebut rekan setim terbaik dan terburuk di klub mau pun tim nasional.

Tanpa pikir panjang, Ronaldo langsung menyebut Amaral untuk tim nasional. Keduanya memang pernah jadi rekan setim di Timnas Brasil pada 1995 hingga 1996.

"Amaral pemain paling tidak berbakat secara teknis. Dia banyak berlari. Dia berhasil merebut bola sepuluh kali dan kehilangan bola sembilan kali," kata Ronaldo, mengutip dari Marca, Sabtu (15/2/2025).

2. Klub

Lalu, eks Inter Milan itu menyebut nama Thomas Gravesen sebagai rekan setim terburuk di level klub. Keduanya pernah sama-sama berkostum Real Madrid pada 2005-2006.

 

Halaman:
1 2
      
