Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di GTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Shenzen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB ini akan disiarkan live di GTV.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan segera melanjutkan perjalanannya di Piala Asia U-20 2025. Pada matchday kedua Grup C itu, kemenangan tentunya dibidik skuad Garuda Nusantara.

1. Bidik Kemenangan

Timnas Indonesia U-20 harus mengawali perjalanan di Piala Asia U-20 2025 dengan kekalahan. Mereka tumbang di tangan Iran U-20 dengan skor telak 0-3.

Tak ayal, di laga melawan Uzbekistan U-20, kemenangan pastinya jadi target utama Timnas Indonesia U-20. Sebab, mereka membutuhkan poin untuk mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup C.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 kini tengah terpuruk di dasar klasemen. Mereka belum memiliki satu pun poin.