HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di GTV!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |07:49 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di GTV!
Timnas Indonesia U-20 kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Shenzen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB ini akan disiarkan live di GTV.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan segera melanjutkan perjalanannya di Piala Asia U-20 2025. Pada matchday kedua Grup C itu, kemenangan tentunya dibidik skuad Garuda Nusantara.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20

1. Bidik Kemenangan

Timnas Indonesia U-20 harus mengawali perjalanan di Piala Asia U-20 2025 dengan kekalahan. Mereka tumbang di tangan Iran U-20 dengan skor telak 0-3.

Tak ayal, di laga melawan Uzbekistan U-20, kemenangan pastinya jadi target utama Timnas Indonesia U-20. Sebab, mereka membutuhkan poin untuk mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup C.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 kini tengah terpuruk di dasar klasemen. Mereka belum memiliki satu pun poin.

 

Halaman:
1 2
      
