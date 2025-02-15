Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Bojan Hodak Ungkap Siapa Saja Pemain Paling Berbahaya di Macan Kemayoran

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |03:06 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Bojan Hodak Ungkap Siapa Saja Pemain Paling Berbahaya di Macan Kemayoran
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memprediksi timnya akan kesulitan melawan Persija Jakarta jelang kedua tim bentrok di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 16 Februari 2025. Sebab menurut Bojan, ada sejumlah pemain Persija yang berbahaya dan layak untuk diwaspadai di laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 tersebut.

Pelatih asal Kroasia ini mengaku sudah mengantongi kekuatan Persija Jakarta. Terutama mengenai para pemainnya.

1. Pemain Berbahaya di Skuad Persija

Sebab bagi Bojan, Persija Jakarta merupakan tim yang dihuni banyak pemain bagus. Begitu juga dengan kemampuan individual para pemainnya.

“Mereka juga punya pertahanan yang bagus. (Ondrej) Kudela sangat berpengalaman, bermain di Liga top,” kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dikutip Sabtu (15/2/2025).

Starting XI Persija Jakarta saat menghadapi PSBS Biak media Persija Jakarta
Starting XI Persija Jakarta saat menghadapi PSBS Biak media Persija Jakarta

Selain itu, pemain Persija Jakarta berstatus pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia juga dianggap Bojan Hodak berbahaya. Pemain yang dimaksud adalah Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho.

Selain itu, ada juga Marko Simic dan Gustavo Almeida yang jelas bakal jadi mimpi buruk untuk lini pertahanan Persib.

“Mereka punya gelandang bagus, mereka punya (Marko) Simic dan Gustavo (Almeida), dua striker top,” sambung Bojan.

 

Halaman:
1 2
      
