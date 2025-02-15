Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tertinggal 10 Poin dari Persib Bandung, Ricky Nelson: Rileks Saja

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |00:11 WIB
Persija Jakarta Tertinggal 10 Poin dari Persib Bandung, Ricky Nelson: Rileks Saja
Ricky Nelson tenang-tenang saja Persija Jakarta tertinggal 10 poin dari Persib Bandung (Foto: Instagram/@rickynelson80)
A
A
A

DEPOK – Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, tidak khawatir tengah tertinggal 10 poin dari Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024-2025. Ia meminta semua pihak untuk rileks saja dengan keadaan.

Saat ini Skuad Macan Kemayoran berada di posisi ketiga dengan 39 poin. Sementara itu, Persib berada di puncak klasemen dengan 49 poin.

1. Juara

Persija Jakarta Menang 2-0 atas Persita di Liga 1

Ricky mengatakan Persija masih dalam jalur persaingan juara meski pun target adalah empat besar. Ia pastikan Macan Kemayoran tidak menyerah dengan ketertinggalan poin tersebut.

"Belumlah. Rileks saja. Jalan terus," kata Ricky Nelson, dikutip Sabtu (15/2/2025).

2. Fokus

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan Persija saat ini akan fokus dari laga ke laga. Hal tersebut agar timnya tidak kembali hilang poin dalam sisa laga kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

"Seperti yang selalu disampaikan pelatih, kita harus melihat game by game," kata Nelson.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement