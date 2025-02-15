Persija Jakarta Tertinggal 10 Poin dari Persib Bandung, Ricky Nelson: Rileks Saja

DEPOK – Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, tidak khawatir tengah tertinggal 10 poin dari Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024-2025. Ia meminta semua pihak untuk rileks saja dengan keadaan.

Saat ini Skuad Macan Kemayoran berada di posisi ketiga dengan 39 poin. Sementara itu, Persib berada di puncak klasemen dengan 49 poin.

1. Juara

Ricky mengatakan Persija masih dalam jalur persaingan juara meski pun target adalah empat besar. Ia pastikan Macan Kemayoran tidak menyerah dengan ketertinggalan poin tersebut.

"Belumlah. Rileks saja. Jalan terus," kata Ricky Nelson, dikutip Sabtu (15/2/2025).

2. Fokus

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan Persija saat ini akan fokus dari laga ke laga. Hal tersebut agar timnya tidak kembali hilang poin dalam sisa laga kompetisi kasta teratas di Tanah Air.

"Seperti yang selalu disampaikan pelatih, kita harus melihat game by game," kata Nelson.