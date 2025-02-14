Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Kabau Sirah Menang 2-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:55 WIB
Hasil Semen Padang vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Kabau Sirah Menang 2-0!
Semen Padang kala berlaga. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

HASIL Semen Padang vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Semen Padang vs Persita Tangerang digelar di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat (14/2/2025) sore WIB. Gol Semen Padang dicetak oleh Rosad Setiawan (10’) dan Cornelius Stewart (90+6’).

Semen Padang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang dan Persita bermain dengan tempo sedang pada babak pertama. Kedua tim perlahan menerapkan skema bermain masing-masing.

Skuad Kabau Sirah pun mampu unggul lebih dahulu atas Persita. Kepastian itu didapat setelah Rosad Setiawan mencetak gol pada menit ke-10.

Tempo laga berjalan tinggi semenjak gol itu. Skuad Pendekar Cisadane ingin mencetak gol balasan, sedangkan Semen Padang berusaha mempertahankan keunggulan.

Pada menit ke-16, Semen Padang memberikan ancaman ke gawang tim lawan. Sayangnya, bola liar yang didapat Rosad masih melebar di sisi gawang.

Persita pun mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan lewat titik putih pada menit ke-44. Namun, sepakan Javlon Guseynov mampu diantisipasi oleh Arthur Augusto. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/striker_napoli_victor_osimhen_ingin_dibeli_perma.jpg
Napoli Rugi Jual Victor Osimhen ke Galatasaray, Begini Faktanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement