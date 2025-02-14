Hasil Semen Padang vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Kabau Sirah Menang 2-0!

HASIL Semen Padang vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025 akan diulas Okezone. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Semen Padang vs Persita Tangerang digelar di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat (14/2/2025) sore WIB. Gol Semen Padang dicetak oleh Rosad Setiawan (10’) dan Cornelius Stewart (90+6’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang dan Persita bermain dengan tempo sedang pada babak pertama. Kedua tim perlahan menerapkan skema bermain masing-masing.

Skuad Kabau Sirah pun mampu unggul lebih dahulu atas Persita. Kepastian itu didapat setelah Rosad Setiawan mencetak gol pada menit ke-10.

Tempo laga berjalan tinggi semenjak gol itu. Skuad Pendekar Cisadane ingin mencetak gol balasan, sedangkan Semen Padang berusaha mempertahankan keunggulan.

Pada menit ke-16, Semen Padang memberikan ancaman ke gawang tim lawan. Sayangnya, bola liar yang didapat Rosad masih melebar di sisi gawang.

Persita pun mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan lewat titik putih pada menit ke-44. Namun, sepakan Javlon Guseynov mampu diantisipasi oleh Arthur Augusto. Skor 1-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.