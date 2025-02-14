Venezia FC Tak Kunjung Bangkit, Jay Idzes Dkk Diprediksi Degradasi ke Serie B

VENEZIA FC tak kunjung bangkit dan terus berkubang di zona degradasi Liga Italia 2024-2025. Mereka lantas diprediksi akan turun kasta ke Serie B!

Jay Idzes sukses mengantarkan Venezia promosi ke Liga Italia musim ini. Namun sayangnya, tim berjuluk I Lagunari itu bisa dibilang tampil terseok-seok.

1. Zona Merah

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

Venezia bahkan berada di zona merah, tepatnya posisi 19 pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Tim asal Kota Air itu mengemas 16 poin dari hasil tiga kemenangan, tujuh imbang, dan 14 kekalahan dalam 24 pertandingan yang telah dimainkan.

Tim yang bermarkas di Stadion Pier Luigi Penzo tersebut berada satu tingkat di atas Monza yang menjadi juru kunci dengan koleksi 13 poin. Sementara, mereka terpaut empat poin dari Parma di atasnya.

2. Paceklik Kemenangan

Kemudian, Venezia saat ini juga masih belum bisa meraih kemenangan di tujuh laga terakhirnya. Situasi itu membuat skuad asuhan Eusebio Di Francesco kian memburuk dan cukup berat untuk bisa keluar dari zona merah.

Massimo Rastelli memprediksi Venezia dan Monza akan degradasi ke Serie B. Menurutnya, sudah sulit untuk bisa meraih kemenangan di sisa laga yang ada untuk keluar dari zona merah.