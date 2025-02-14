Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Venezia FC Tak Kunjung Bangkit, Jay Idzes Dkk Diprediksi Degradasi ke Serie B

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |03:33 WIB
Venezia FC Tak Kunjung Bangkit, Jay Idzes Dkk Diprediksi Degradasi ke Serie B
Jay Idzes dan Venezia FC diprediksi degradasi ke Serie B (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

VENEZIA FC tak kunjung bangkit dan terus berkubang di zona degradasi Liga Italia 2024-2025. Mereka lantas diprediksi akan turun kasta ke Serie B!

Jay Idzes sukses mengantarkan Venezia promosi ke Liga Italia musim ini. Namun sayangnya, tim berjuluk I Lagunari itu bisa dibilang tampil terseok-seok.

1. Zona Merah

Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)
Jay Idzes jadi kapten di laga Udinese vs Venezia FC (Foto: X/@SerieA_ID)

Venezia bahkan berada di zona merah, tepatnya posisi 19 pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Tim asal Kota Air itu mengemas 16 poin dari hasil tiga kemenangan, tujuh imbang, dan 14 kekalahan dalam 24 pertandingan yang telah dimainkan.

Tim yang bermarkas di Stadion Pier Luigi Penzo tersebut berada satu tingkat di atas Monza yang menjadi juru kunci dengan koleksi 13 poin. Sementara, mereka terpaut empat poin dari Parma di atasnya.

2. Paceklik Kemenangan

Kemudian, Venezia saat ini juga masih belum bisa meraih kemenangan di tujuh laga terakhirnya. Situasi itu membuat skuad asuhan Eusebio Di Francesco kian memburuk dan cukup berat untuk bisa keluar dari zona merah.

Massimo Rastelli memprediksi Venezia dan Monza akan degradasi ke Serie B. Menurutnya, sudah sulit untuk bisa meraih kemenangan di sisa laga yang ada untuk keluar dari zona merah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277//simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671//sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665//jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660//emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.webp
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mnc_tourism_indonesia_melaju_ke_semifinal_usai_men.jpg
MNC Tourism Kalahkan MNC Insurance dan Melaju ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement