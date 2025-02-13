Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Berpengaruh Setelah Kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |21:22 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Berpengaruh Setelah Kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025?
Ranking FIFA Timnas Indonesia tidak berpengaruh meski Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Iran U-20. (Foto: Vision+)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia berpengaruh setelah Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025, Kamis (13/2/2025) malam WIB? Pertanyaan ini dilontarkan banyak netizen di media sosial.

Berdasarkan aturan yang dirilis FIFA, hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 tidak memengaruhi ranking FIFA skuad senior. Sesuai regulasi, hanya hasil di level senior yang masuk perhitungan ranking FIFA.

Bahkan pertandingan di level senior pun bisa tidak masuk ke perhitungan ranking FIFA jika laga tersebut tidak didaftarkan atau digelar tertutup. Karena itu, Anda sebagai pencinta sepakbola Tanah Air tidak perlu khawatir, mengingat ranking FIFA Timnas Indonesia masih belum terusik di peringkat 130 dunia.

1. Timnas Indonesia Dihabisi Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 dihajar Timnas Iran U-20 @TimnasIndonesia

Timnas Indonesia U-20 dibuat malu oleh Team Melli -julukan Timnas Iran U-20. Sepanjang 90 menit pertandingan, Timans Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri tak diberi kesempatan untuk berkembang oleh Iran U-20.

Setelah sekali menekan Iran U-20 di awal babak kedua, Timnas Indonesia U-20 langsung mendapatkan tekanan balik. Singkatnya, Timnas Indonesia U-20 dihajar Iran U-20 lewat gol-gol yang dicetak Hesam Nogourani (5’), Esmaeil Gholizadeh (63’), dan Mobin Dehghan (70’).

2. Timnas Indonesia U-20 Masih Berpeluang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

Meski kalah 0-3 di laga pertama, Timnas Indonesia U-20 masih berpeluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Saat ini Timnas Iran U-20 duduk di puncak klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan tiga poin dan selisih gol +3.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/wondr_by_bni_indonesia_international_challenge_202.jpg
Jadwal Lengkap WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II, Saksikan di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement