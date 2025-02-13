Ranking FIFA Timnas Indonesia Berpengaruh Setelah Kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025?

Ranking FIFA Timnas Indonesia tidak berpengaruh meski Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Iran U-20. (Foto: Vision+)

RANKING FIFA Timnas Indonesia berpengaruh setelah Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025, Kamis (13/2/2025) malam WIB? Pertanyaan ini dilontarkan banyak netizen di media sosial.

Berdasarkan aturan yang dirilis FIFA, hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 tidak memengaruhi ranking FIFA skuad senior. Sesuai regulasi, hanya hasil di level senior yang masuk perhitungan ranking FIFA.

Bahkan pertandingan di level senior pun bisa tidak masuk ke perhitungan ranking FIFA jika laga tersebut tidak didaftarkan atau digelar tertutup. Karena itu, Anda sebagai pencinta sepakbola Tanah Air tidak perlu khawatir, mengingat ranking FIFA Timnas Indonesia masih belum terusik di peringkat 130 dunia.

1. Timnas Indonesia Dihabisi Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 dibuat malu oleh Team Melli -julukan Timnas Iran U-20. Sepanjang 90 menit pertandingan, Timans Indonesia U-20 racikan Indra Sjafri tak diberi kesempatan untuk berkembang oleh Iran U-20.

Setelah sekali menekan Iran U-20 di awal babak kedua, Timnas Indonesia U-20 langsung mendapatkan tekanan balik. Singkatnya, Timnas Indonesia U-20 dihajar Iran U-20 lewat gol-gol yang dicetak Hesam Nogourani (5’), Esmaeil Gholizadeh (63’), dan Mobin Dehghan (70’).

2. Timnas Indonesia U-20 Masih Berpeluang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

Meski kalah 0-3 di laga pertama, Timnas Indonesia U-20 masih berpeluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Saat ini Timnas Iran U-20 duduk di puncak klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan tiga poin dan selisih gol +3.