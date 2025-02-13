Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025 Setelah Kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 setelah kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-20 baru saja mendapatkan hasil buruk dalam laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, Kamis (13/2/2025) malam WIB.

Gol-gol Timnas Iran U-20 dalam laga ini dicetak Hesam Nogourani (5’), Esmaeil Gholizadeh (63’), dan Mobin Dehghan (70’). Berkat kemenangan ini, Timnas Iran U-20 duduk di puncak klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan tiga poin dan selisih gol +3.

Menyusul di posisi dua ada Timnas Uzbekistan U-20 dengan tiga poin dan selisih gol +1. Lanjut di posisi tiga ada Timnas Yaman U-20 dengan nol poin dan selisih gol -1. Terakhir, ada Timnas Indonesia U-20 dengan nol poin dan selisih gol -3.

Meski terseok-seok di laga pertama, peluang skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- lolos Piala Asia U-20 2025 masih terbuka. Setidaknya ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar skuad asuhan Indra Sjafri ini lolos ke babak selanjutnya.

1. Timnas Indonesia U-20 Menang atas Uzbekistan U-20 dan Yaman U-20

Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C (Minggu, 16 Februari 2025) dan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C (Rabu, 19 Februari 2025). Meski sulit untuk menyapu bersih dua kemenangan di atas, apa pun bisa terjadi di sepakbola.

Skuad Garuda Nusantara bisa mengambil inspirasi dari kesuksesan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Setelah kalah 0-2 dari Qatar U-20 di laga pertama Grup A, Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Australia U-23 dan 4-1 kontra Yordania U-20 di dua pertandingan selanjutnya.