Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025 Setelah Kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |20:56 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025 Setelah Kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20
Timnas Indonesia U-20 masih berpeluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. (Foto: Instagram/@TimnasIndonesia)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 setelah kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-20 baru saja mendapatkan hasil buruk dalam laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, Kamis (13/2/2025) malam WIB.

Gol-gol Timnas Iran U-20 dalam laga ini dicetak Hesam Nogourani (5’), Esmaeil Gholizadeh (63’), dan Mobin Dehghan (70’). Berkat kemenangan ini, Timnas Iran U-20 duduk di puncak klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan tiga poin dan selisih gol +3.

Timnas Indonesia U-20 dihajar Timnas Iran U-20 @TimnasIndonesia

Menyusul di posisi dua ada Timnas Uzbekistan U-20 dengan tiga poin dan selisih gol +1. Lanjut di posisi tiga ada Timnas Yaman U-20 dengan nol poin dan selisih gol -1. Terakhir, ada Timnas Indonesia U-20 dengan nol poin dan selisih gol -3.

Meski terseok-seok di laga pertama, peluang skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- lolos Piala Asia U-20 2025 masih terbuka. Setidaknya ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar skuad asuhan Indra Sjafri ini lolos ke babak selanjutnya.

1. Timnas Indonesia U-20 Menang atas Uzbekistan U-20 dan Yaman U-20

Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C (Minggu, 16 Februari 2025) dan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C (Rabu, 19 Februari 2025). Meski sulit untuk menyapu bersih dua kemenangan di atas, apa pun bisa terjadi di sepakbola.

Skuad Garuda Nusantara bisa mengambil inspirasi dari kesuksesan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Setelah kalah 0-2 dari Qatar U-20 di laga pertama Grup A, Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 setelah menang 1-0 atas Australia U-23 dan 4-1 kontra Yordania U-20 di dua pertandingan selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183564/frank_van_kempen_dipecat_duluan_sebelum_sempat_melatih_timnas_indonesia_u_20-fy5t_large.jpg
Frank van Kempen Sedih Dipecat Sebelum Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645573/pelatih-mali-bocorkan-kelemahan-timnas-indonesia-u22-exa.webp
Pelatih Mali Bocorkan Kelemahan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_ac_milan_adrien_rabiot.jpg
AC Milan Dapat Tiga Kabar Baik Sekaligus jelang Derby della Madonnina Lawan Inter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement