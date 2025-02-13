KLASEMEN sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 akan diulas Okezone. Setelah kalah 0-3 dari Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China pada Kamis (13/2/2025) malam WIB, skuad Garuda Nusantara terbenam di posisi juru kunci dengan nol poin dan selisih gol -3.
Posisi puncak ditempati Timnas Iran U-20 dengan tiga poin dan selisih gol +3. Menyusul di posisi dua ada Timnas Uzbekistan U-20 juga dengan tiga poin dan selisih gol +1.
Di urutan tiga ada Timnas Yaman U-20 dengan nol poin dan selisih gol -1. Kekalahan yang dialami dari Iran U-20 sama persis seperti yang dialami Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023.
Di matchday pertama Grup A Piala Asia U-20 2023, Timnas Indonesia U-20 asuhan Shin Tae-yong kalah 0-2 dari Irak U-20. Singkatnya, Timnas Indonesia U-20 hanya finis di posisi tiga Grup A Piala Asia U-20 2023 dengan empat poin dan gagal lolos ke perempatfinal.
Meski kalah 0-3 dari Iran U-20, bukan berarti Timnas Indonesia U-20 sudah dipastikan tersingkir di fase grup. Skuad asuhan Indra Sjafri ini masih berpeluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025.
Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar Timnas Indoneisa U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Pertama, Timnas Indonesia U-20 mesti menyapu bersih dua laga sisa Grup C kontra Uzbekistan (16 Februari 2025) dan Yaman (19 Februari 2025) dengan kemenangan.