Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20: Esmaeil Gholizadeh dan Mobin Dehghan Cetak Gol Beruntun, Garuda Nusantara Makin Tertinggal 0-3!

HASIL Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 akan diulas dalam artikel ini. Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- makin tertinggal dengan skor 0-2 saat ini.

Gol kedua Iran U-20 dicetak oleh Esmaeil Gholizadeh. Dapat umpan dari Nima Andarz, Esmaeil Gholizadeh sambut dengan tendangan voli yang berhasil membuat bola bersarang ke gawang Timnas Indonesia U-20 pada menit ke-63.

Selang tujuh menit kemudian, gawang Timnas Indonesia U-20 kembali kebobolan. Kali ini, Mobin Dehghan yang cetak gol lewat sundulannya usai menyambut sepak pojok. Timnas Indonesia U-20 makin tertinggal 0-3.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 harus kebobolan cepat kala laga baru berjalan 5 menit. Gol ini dicetak Hesam Nogourani lewat sundulannya usai berhasil menyambut bola dari sepak pojok.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 digelar di Stadion Shenzhen Youth Football Training, China, Kamis (13/2/2025) pukul 18.30 WIB. Ini jadi laga perdana bagi kedua tim di Grup C.

Tentunya, Timnas Indonesia U-20 diharapkan bangkit. Sebab, hanya juara grup dan runner-up yang akan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025.