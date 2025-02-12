Piala Asia U-20 2025: Dony Tri Pamungkas Pastikan Timnas Indonesia U-20 Siap Tempur Lawan Iran

SHENZHEN – Dony Tri Pamungkas memastikan Timnas Indonesia U-20 siap tempur lawan Timnas Iran U-20. Kedua tim akan bersua di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang melawan Iran pada Kamis 13 Februari 2025. Kedua kesebelasan akan saling bentrok di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, pukul 18.30 WIB.

1. Taktik

Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri terus, meramu taktik yang akan dimainkan anak asuhnya dalam sesi latihan di Lapangan Leicheng Football Training Base, Selasa 11 Februari 2025. Dalam sesi latihan itu, ia fokus menyiapkan strategi dan taktik demi meredam agresivitas tim Iran.

Jelang laga kontra Iran, Dony mengatakan Timnas Indonesia U-20 beradaptasi dengan baik. Pemain Persija Jakarta itu juga menyampaikan para pemain tidak hanya ditempa latihan taktik dan strategi saja, melainkan juga ada sesi psikologi untuk membangun chemistry.

"Kami semua dalam kondisi fit dan baik jelang laga perdana melawan Iran. Selain latihan strategi dan taktik di lapangan, kami juga diberi sesi psikologi untuk membangun chemistry," kata Dony, dilansir dari situs PSSI, Rabu (12/2/2025).