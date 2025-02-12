Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-20 2025: Dony Tri Pamungkas Pastikan Timnas Indonesia U-20 Siap Tempur Lawan Iran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |13:51 WIB
Piala Asia U-20 2025: Dony Tri Pamungkas Pastikan Timnas Indonesia U-20 Siap Tempur Lawan Iran
Timnas Indonesia U-20 siap tempur lawan Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN – Dony Tri Pamungkas memastikan Timnas Indonesia U-20 siap tempur lawan Timnas Iran U-20. Kedua tim akan bersua di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang melawan Iran pada Kamis 13 Februari 2025. Kedua kesebelasan akan saling bentrok di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, pukul 18.30 WIB.

1. Taktik

Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)
Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri terus, meramu taktik yang akan dimainkan anak asuhnya dalam sesi latihan di Lapangan Leicheng Football Training Base, Selasa 11 Februari 2025. Dalam sesi latihan itu, ia fokus menyiapkan strategi dan taktik demi meredam agresivitas tim Iran. 

Jelang laga kontra Iran, Dony mengatakan Timnas Indonesia U-20 beradaptasi dengan baik. Pemain Persija Jakarta itu juga menyampaikan para pemain tidak hanya ditempa latihan taktik dan strategi saja, melainkan juga ada sesi psikologi untuk membangun chemistry.

"Kami semua dalam kondisi fit dan baik jelang laga perdana melawan Iran. Selain latihan strategi dan taktik di lapangan, kami juga diberi sesi psikologi untuk membangun chemistry," kata Dony, dilansir dari situs PSSI, Rabu (12/2/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645005/norwegia-lolos-ke-piala-dunia-2026-untuk-pertama-kali-sejak-1998-italia-terpuruk-ke-playoff-qqf.webp
Norwegia Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk Pertama Kali Sejak 1998, Italia Terpuruk ke Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/turnamen_bola_basket_mnc_sports_competition_2025_b.jpg
13 Tim Panaskan Turnamen Basket HUT ke-36 MNC Group
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement