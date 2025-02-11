Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Live di TV Mana?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Laga yang akan digelar di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Centre, Shenzhen, pada Kamis, 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB ini akan disiarkan live di RCTI.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan segera dimulai. Tergabung di Grup C, Timnas Indonesia U-20 akan buka perjalanan dengan melawan tim kuat, Iran U-20.

1. Persiapan Matang

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memastikan persiapan matang telah dilakukan timnya. Dengan begitu, skuad Garuda Nusantara pun siap tempur.

Pelatih asal Sumatera Barat itu pun mengatakan tim asuhannya dapat segera menyesuaikan diri dengan kondisi di Shenzhen. Hal itu pun menjadi modal awal yang cukup bagus Timnas Indonesia U-20.

"Alhamdulillah kami sudah sampai di Shenzhen dengan kondisi baik dan tidak ada kendala. Timnas U-20 langsung melakoni recovery di hotel," kata Indra Sjafri, dilansir dari laman PSSI, Selasa (11/2/2024).

"Pemain cukup cepat beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan baru," lanjutnya.