Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |06:44 WIB
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 langsung ditantang Timnas Iran U-20 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Kota Shenzhen, China, ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Laga pembuka takkan mudah dijalani Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20. Hasil di laga pertama Piala Asia U-20 2023 dapat dijadikan acuannya.

1. Timnas Indonesia U-20 Pantang Grogi di Laga Pembuka Piala Asia U-20 2025

Jens Raven, bomber Timnas Indonesia U-20. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Jens Raven, bomber Timnas Indonesia U-20. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Saat itu, Timnas Indonesia U-20 tumbang 0-2 dari Timnas Irak U-20 di laga pertama Grup A Piala Asia U-20 2023. Sementara itu, Timnas Iran U-20 cuma menang tipis 1-0 atas Timnas Qatar U-20 di laga pertama Grup B Piala Asia U-20 2023.

Jelang bentrok di laga esok lusa, Timnas Indonesia U-20 diuntungkan karena Timnas Iran U-20 dipastikan tanpa penyerang klub Liga Rusia Rubin Kazan, Kasra Taheri. Penyerang bertinggi badan 185 sentimeter ini merupakan top skor Timnas Iran U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan tiga gol.

Namun, pelatih Timnas Iran U-20 Hossein Andi membuat keputusan mengejutkan dengan tidak menyertakan penyerang 18 tahun tersebut ke Piala Asia U-20 2025. Sejauh ini belum diketahui secara apsti kenapa Kasra Taheri tidak disertakan.

Jika dilihat di laman Transfermarkt, tidak ada notifikasi bahwa Kasta Taheri mengalami cedera. Apakah tidak dibawanya eks pemain Sepahan U-20 itu murni sang pemain kalah kualitas dari pemain Timnas Iran U-20 yang lain?

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183990/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_pssi_pada_ranking_fifa_november_2025_pssi-JuLS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Makin Dijauhi Thailand dan Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183987/timnas_indonesia_tidak_akan_ditangani_heimir_halgrimsson_pssi-LI8O_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Gagal Dilatih Pelatih Rival Cristiano Ronaldo di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183860/timnas_indonesia-ThrD_large.jpg
Media Inggris Sebut Kesuksesan Proyek Naturalisasi Timnas Indonesia Bikin Malaysia Iri hingga Palsukan Dokumen Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183856/jordi_cruyff_disebut_tengah_jadi_incaran_ajax_amsterdam-qQAd_large.jpg
Gawat, Penasihat Teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff Diincar Ajax Amsterdam!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/muh_putra_erwiansyahdaniel_edgar_marvino.jpg
Empat Wakil Merah Putih Juara Indonesia International Challenge 2025 di Yogyakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement