Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 langsung ditantang Timnas Iran U-20 di laga pertama Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Kota Shenzhen, China, ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, 13 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Laga pembuka takkan mudah dijalani Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Iran U-20. Hasil di laga pertama Piala Asia U-20 2023 dapat dijadikan acuannya.

1. Timnas Indonesia U-20 Pantang Grogi di Laga Pembuka Piala Asia U-20 2025

Jens Raven, bomber Timnas Indonesia U-20. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Saat itu, Timnas Indonesia U-20 tumbang 0-2 dari Timnas Irak U-20 di laga pertama Grup A Piala Asia U-20 2023. Sementara itu, Timnas Iran U-20 cuma menang tipis 1-0 atas Timnas Qatar U-20 di laga pertama Grup B Piala Asia U-20 2023.

Jelang bentrok di laga esok lusa, Timnas Indonesia U-20 diuntungkan karena Timnas Iran U-20 dipastikan tanpa penyerang klub Liga Rusia Rubin Kazan, Kasra Taheri. Penyerang bertinggi badan 185 sentimeter ini merupakan top skor Timnas Iran U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan tiga gol.

Namun, pelatih Timnas Iran U-20 Hossein Andi membuat keputusan mengejutkan dengan tidak menyertakan penyerang 18 tahun tersebut ke Piala Asia U-20 2025. Sejauh ini belum diketahui secara apsti kenapa Kasra Taheri tidak disertakan.

Jika dilihat di laman Transfermarkt, tidak ada notifikasi bahwa Kasta Taheri mengalami cedera. Apakah tidak dibawanya eks pemain Sepahan U-20 itu murni sang pemain kalah kualitas dari pemain Timnas Iran U-20 yang lain?