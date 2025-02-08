Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Papua Menang 6-3 atas Unggul FC Malang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |12:38 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Papua Menang 6-3 atas Unggul FC Malang!
Unggul FC vs Black Steel FC. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 sudah diketahui. Black Steel Papua sukses meraih kemenangan atas Unggul FC Malang.

Pertemuan kedua tim berlangsung di GOR Sudiang, Makassar, Sabtu (8/2/2025) pagi WIB. Black Steel menang dengan skor 6-3.

unggul fc vs black steel foto unggul fc

Jalannya Pertandingan

Black Steel Papua mampu unggul cepat atas Unggul FC Malang pada awal babak pertama. Ialah Ardiansyah Nur yang mampu mencetak gol lewat penalti pada menit pertama.

Unggul FC Malang harus menerima gawangnya kembali dibobol tim lawan. Kali ini, Black Steel Papua mencetak dua gol lewat Samuel Amos (6') dan Obay Hasan (7').

Unggul FC Malang akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan dari tim lawan. Hal itu setelah Andreas Dwi mencetak gol pada menit ke-10.

 

Halaman:
1 2
      
