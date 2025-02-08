Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Papua Menang 6-3 atas Unggul FC Malang!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 sudah diketahui. Black Steel Papua sukses meraih kemenangan atas Unggul FC Malang.

Pertemuan kedua tim berlangsung di GOR Sudiang, Makassar, Sabtu (8/2/2025) pagi WIB. Black Steel menang dengan skor 6-3.

Jalannya Pertandingan

Black Steel Papua mampu unggul cepat atas Unggul FC Malang pada awal babak pertama. Ialah Ardiansyah Nur yang mampu mencetak gol lewat penalti pada menit pertama.

Unggul FC Malang harus menerima gawangnya kembali dibobol tim lawan. Kali ini, Black Steel Papua mencetak dua gol lewat Samuel Amos (6') dan Obay Hasan (7').

Unggul FC Malang akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan dari tim lawan. Hal itu setelah Andreas Dwi mencetak gol pada menit ke-10.