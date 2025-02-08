Piala Asia U-20 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, pada Minggu, 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Ini tentunya jadi ujian berat bagi Timnas Indonesia U-20. Sebab, Uzbekistan U-20 merupakan tim tangguh.

1. Tantangan Berat

Perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan segera dimulai. Tergabung di Grup C, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi lawan-lawan berat.

Salah satunya ada Uzbekistan U-20. Laga ini tentunya akan sangat dinantikan karena Uzbekistan U-20 merupakan tim kuat.

Uzbekistan U-20 bahkan berstatus juara bertahan di Piala Asia U-20. Mereka sukses menyabet gelar juara pada edisi sebelumnya usai bekerja fantastis.