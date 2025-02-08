Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-20 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |10:51 WIB
Piala Asia U-20 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-20 kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, pada Minggu, 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Ini tentunya jadi ujian berat bagi Timnas Indonesia U-20. Sebab, Uzbekistan U-20 merupakan tim tangguh.

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

1. Tantangan Berat

Perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan segera dimulai. Tergabung di Grup C, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi lawan-lawan berat.

Salah satunya ada Uzbekistan U-20. Laga ini tentunya akan sangat dinantikan karena Uzbekistan U-20 merupakan tim kuat.

Uzbekistan U-20 bahkan berstatus juara bertahan di Piala Asia U-20. Mereka sukses menyabet gelar juara pada edisi sebelumnya usai bekerja fantastis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643771/indonesia-rally-team-kembali-ikut-reli-dunia-lewat-shannons-adelaide-rally-2025-hjo.webp
Indonesia Rally Team Kembali Ikut Reli Dunia Lewat Shannons Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/28/Timur_Kapadze.jpeg
PSSI Diam-Diam Hubungi Timur Kapadze via Zoom, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement