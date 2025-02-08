Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Welber Jardim Cs Siap Hadapi Iran hingga Uzbekistan!

JADWAL lengkap Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Welber Jardim cs pun dinanti lawan-lawan berat, seperti Iran hingga Uzbekistan.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-20 akan segera dimulai di ajang Piala Asia U-20 2025. Ajang Piala Asia U-20 2025 sendiri dihelat di Shenzhen, China, mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

1. Gempur Persiapan

Timnas Indonesia U-20 terus gempur persiapan jelang berlaga di Piala Asia U-20 2025. Sebab, lawan-lawan berat menanti pasukan asuhan Indra Sjafri itu.

Di Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 diketahui tergabung di Grup C. Mereka akan melawan Iran, Uzbekistan, dan Yaman.

Timnas Uzbekistan U-20 merupakan juara bertahan Piala Asia U-20. Sementara itu, Iran dan Yaman jadi tim kuat di Asia.

Bintang Timnas Indonesia U-20, Welber Jardim, pun memastikan persiapan yang dilakukan timnya sudah baik. Dia dalam mode siap tempur saat ini.

"Persiapan kami di sini bagus, latihan keras terus, konsentrasi harus maksimal. Kami harus lebih bagus untuk main di Piala Asia U-20, semoga bisa lolos (semifinal)," kata Welber di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

"Kami percaya diri, target kami lolos Piala Dunia, kami tidak takut sama mereka," tegasnya.