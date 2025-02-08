Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Welber Jardim Cs Siap Hadapi Iran hingga Uzbekistan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |07:56 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Welber Jardim Cs Siap Hadapi Iran hingga Uzbekistan!
Timnas Indonesia U-20 kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Welber Jardim cs pun dinanti lawan-lawan berat, seperti Iran hingga Uzbekistan.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-20 akan segera dimulai di ajang Piala Asia U-20 2025. Ajang Piala Asia U-20 2025 sendiri dihelat di Shenzhen, China, mulai 12 Februari hingga 1 Maret 2025.

timnas indonesia u-20 latihan foto andika rachmansyah

1. Gempur Persiapan

Timnas Indonesia U-20 terus gempur persiapan jelang berlaga di Piala Asia U-20 2025. Sebab, lawan-lawan berat menanti pasukan asuhan Indra Sjafri itu.

Di Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 diketahui tergabung di Grup C. Mereka akan melawan Iran, Uzbekistan, dan Yaman.

Timnas Uzbekistan U-20 merupakan juara bertahan Piala Asia U-20. Sementara itu, Iran dan Yaman jadi tim kuat di Asia.

Bintang Timnas Indonesia U-20, Welber Jardim, pun memastikan persiapan yang dilakukan timnya sudah baik. Dia dalam mode siap tempur saat ini.

"Persiapan kami di sini bagus, latihan keras terus, konsentrasi harus maksimal. Kami harus lebih bagus untuk main di Piala Asia U-20, semoga bisa lolos (semifinal)," kata Welber di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

"Kami percaya diri, target kami lolos Piala Dunia, kami tidak takut sama mereka," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644003/juara-umum-kejurnas-catur-2025-disambut-ketum-percasi-dki-jakarta-hardiyanto-kenneth-ubr.webp
Juara Umum Kejurnas Catur 2025 Disambut Ketum Percasi DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/zion_suzuki.jpg
3 Calon Kiper Baru Inter Milan Pengganti Yann Sommer, Ada Penjaga Gawang Asia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement