HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Jadi yang Termuda di Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta Yakin Dapat Kesempatan Main di Piala Asia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |03:00 WIB
Meski Jadi yang Termuda di Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta Yakin Dapat Kesempatan Main di Piala Asia U-20 2025
Pemain Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta. (Foto: Instagram/evnn_17)




JAKARTA - Pemain debutan Timnas Indonesia U-20, Evandra Florasta, yakin mendapatkan menit bermain di Piala Asia U-20 2025. Meski dirinya adalah yang termuda di Timnas Indonesia U-20, Evandra percaya akan kemampuannya mampu bersaing dengan pemain lain.

Dipilihnya Evandra ke dalam skuad cukup membuat kejutan. Pasalnya, gelandang berusia 16 tahun ini merupakan pemain andalan di Timnas Indonesia U-17.  Kerja kerasnya selama pemusatan latihan (TC) ternyata membuat Indra Sjafri jatuh hati sehingga mempromosikannya ke skuad Garuda Nusantara.

1. Bersaing Ketat dengan Senior

Satu hal yang pasti, Evandra bakal bersaing ketat dengan nama-nama anyar di sektor lini tengah seperti Welber Jardim dan Toni Firmansyah. Kendati begitu, dia sama sekali tidak silau dengan persaingan tersebut.

Evandra percaya diri akan mendapatkan menit bermain bersama Timnas Indonesia U-20. Dia menegaskan akan memberikan penampilan terbaiknya jika dipercaya oleh Indra Sjafri.

“Saya optimis, meskipun itu beberapa menit saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan mengambil banyak pelajaran di tim,” ungkap Evandra di Stadion Madya beberapa hari lalu, dikutip Sabtu (8/2/2025).

Evandra Florasta. PSSI
Evandra Florasta. PSSI

Lebih lanjut, Evandra mengungkapkan kalau dirinya tidak akan mengalami perubahan posisi di Timnas Indonesia U-20. Dirinya akan tetap mengemban tugas sebagai gelandang serang, sama seperti di U-17.

“Sama. Saya diposisikan di sini sebagai gelandang serang, di U17 sama gelandang serang juga,” terang dia.

 

