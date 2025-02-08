3 Anak Buahnya Promosi ke Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ikut Bangga

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto ikut senang ada tiga anak buahnya yang promosi ke Timnas Indonesia U-20. Apalagi pemanggilan itu untuk menghadapi kompetisi besar, yakni Piala Asia U-20 2025.

Ya, juru taktik Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri telah menetapkan 23 pemain untuk beraksi di Piala Asia U-20 2025. Tiga diantaranya adalah pemain debutan, yakni Evandra, Fava Sheva, dan Aulia Rahman.

1. Senang Anak Didiknya Dipanggil Indra Sjafri

Nama Evandra cukup mencuri perhatian karena dia merupakan pemain andalan di Timnas Indonesia U-17. Ternyata Indra Sjafri kepincut dengan kualitas gelandang berusia 16 tahun itu sehingga mempromosikannya ke skuad Garuda Nusantara.

Nova pun ikut senang karena anak didiknya berhasil promosi ke Timnas Indonesia U-20. Eks asisten Shin Tae-yong itu menyampaikan kalau hal ini menjadi bagian dari proses regenerasi Timnas Indonesia.

“Pastinya membuat kami senang karena ada pemain Timnas Indonesia U-17 bisa bergabung di Timnas U-20,” kata Nova kepada Okezone, Sabtu (8/2/2025).

“Hal ini menjadi proses regenerasi yang baik di Tim Nasional,” sambungnya.

2. Pesan dari Nova Arianto

Lebih lanjut, Nova mengingatkan kepada Evandra untuk tidak puas dan terus bekerja keras. Dia harap, anak didiknya itu bisa membantu Timnas Indonesia U-20 meraih kesuksesan di Piala Asia U-20 2025.