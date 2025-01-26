Timnas Indonesia U-20 Berpeluang Ubah Skema Bermain saat Lawan Suriah U-20, Begini Reaksi Toni Firmansyah

TIMNAS Indonesia U-20 akan lanjutkan perjalanannya di U-20 Challenge Series 2025. Mereka akan melawan Timnas Suriah U-20 di laga kedua.

Jelang laga itu, Timnas Indonesia U-20 berpeluang ubah skema bermain. Mendapati kondisi ini, pemain Timnas Indonesia U-20, Toni Firmansyah, angkat bicara.

1. Timnas Indonesia U-20 Akan Lawan Suriah U-20

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan melawan Suriah U-20 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pada 27 Januari 2025. Kemenangan tentunya jadi target skuad Garuda Nusantara.

Sebab sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 kalah 0-1 dari Yordania U-20. Hasil ini disayangkan karena Timnas Indonesia U-20 sebenarnya punya sederet peluang untuk cetak gol. Apalagi, Yordania U-20 bermain dengan 10 orang saja.

Tetapi, perjuangan Timnas Indonesia U-20 rebut kemenangan bisa jadi takkan mudah. Sebab, Suriah U-20 sendiri ukir perjalanan manis. Mereka menang 6-1 atas India U-20 di laga perdana U-20 Challenge Series 2025.

2. Peluang Ubah Skema Main

Demi rebut kemenangan, Timnas Indonesia U-20 berpeluang melakukan perubahan skema bermain. Mendapati hasil ini, Toni Firmansyah tak masalah.

Dia memastikan selalu siap dengan kebutuhan Timnas Indonesia U-20. Sebab, Toni ingin memberikan kontribusi terbaik untuk timnya dalam situasi apa pun.

"Sebagai seorang profesional, saya harus selalu siap bermain di posisi mana pun sesuai kebutuhan tim," ucap Toni dilansir dari laman PSSI, Sabtu (25/1/2025).