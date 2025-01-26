TIMNAS Indonesia U-20 kalah tipis 0-1 dari Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025. Netizen Tanah Air pun langsung bereaksi mendapati hasil ini.
Para netizen meminta Timnas Indonesia U-20 untuk segera berbenah. Sebab, perjalanan Timnas Indonesia U-20 jika ingin menggapai mimpi lolos Piala Dunia U-20 tidak akan mudah.
Ya, Timnas Indonesia U-20 takluk dari Yordania U-20 dengan skor 0-1 dalam U-20 Challenge Series 2025. Laga itu digelar di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 24 Januari 2025.
Timnas Indonesia U-20 kebobolan cepat dari lawan. Tepatnya kala laga baru berjalan 3 menit, gawang Timnas Indonesia U-20 sudah dibobol Ibrahim Mohammad Abdallah Sabra.
Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 juga gagal maksimalkan keunggulan jumlah pemain. Diketahui, Yordania U-20 harus main dengan 10 orang saja sejak babak pertama.
Pasalnya, pada menit ke-19, kiper Yordania U-20, Salameh Ali Salameh Salman, dikartu merah wasit. Gawang mereka pun akhirnya dikawal Abdullah Al-Shaqran. Sayangnya, Yordania U-20 tetap bisa tampil tangguh, meski kalah jumlah pemain.
Netizen Tanah Air memberikan sorotan terkait performa Timnas Indonesia U-20. Mereka menyoroti performa tim itu dengan memenuhi kolom komentar postingan terbaru Timnas Indonesia @timnas.indonesia.
Beberapa netizen memuji penampilan Timnas Indonesia U-20. Tetapi, ada juga yang memberi kritikan dengan meminta Timnas Indonesia U-20 berbenah. Pasalnya, perjuangan berat akan menanti mereka ke depannya.
"Permainan bagus. Jadikan, pembelajaran dan terus berkembang garuda muda," tulis akun @yogs**.
"Evaluasi terus berbenah," tulis akun @hb**.
"Berbenah, lolos ke Piala Dunia tidak gampang," tulis akun @fo**.
"Ayo dikembangkan lagi kemampuan Garuda muda," tulis akun @ald**.