HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Kalah Tipis 0-1 dari Yordania U-20, Netizen: Evaluasi Terus Berbenah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |00:05 WIB
Timnas Indonesia U-20 Kalah Tipis 0-1 dari Yordania U-20, Netizen: Evaluasi Terus Berbenah!
Timnas Indonesia U-20
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 kalah tipis 0-1 dari Timnas Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025. Netizen Tanah Air pun langsung bereaksi mendapati hasil ini.

Para netizen meminta Timnas Indonesia U-20 untuk segera berbenah. Sebab, perjalanan Timnas Indonesia U-20 jika ingin menggapai mimpi lolos Piala Dunia U-20 tidak akan mudah.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 @TimansIndonesia

1. Timnas Indonesia U-20 Tumbang

Ya, Timnas Indonesia U-20 takluk dari Yordania U-20 dengan skor 0-1 dalam U-20 Challenge Series 2025. Laga itu digelar di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 24 Januari 2025.

Timnas Indonesia U-20 kebobolan cepat dari lawan. Tepatnya kala laga baru berjalan 3 menit, gawang Timnas Indonesia U-20 sudah dibobol Ibrahim Mohammad Abdallah Sabra.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 juga gagal maksimalkan keunggulan jumlah pemain. Diketahui, Yordania U-20 harus main dengan 10 orang saja sejak babak pertama.

Pasalnya, pada menit ke-19, kiper Yordania U-20, Salameh Ali Salameh Salman, dikartu merah wasit. Gawang mereka pun akhirnya dikawal Abdullah Al-Shaqran. Sayangnya, Yordania U-20 tetap bisa tampil tangguh, meski kalah jumlah pemain.

2. Timnas Indonesia U-20 Diminta Berbenah

Netizen Tanah Air memberikan sorotan terkait performa Timnas Indonesia U-20. Mereka menyoroti performa tim itu dengan memenuhi kolom komentar postingan terbaru Timnas Indonesia @timnas.indonesia.

Beberapa netizen memuji penampilan Timnas Indonesia U-20. Tetapi, ada juga yang memberi kritikan dengan meminta Timnas Indonesia U-20 berbenah. Pasalnya, perjuangan berat akan menanti mereka ke depannya.

"Permainan bagus. Jadikan, pembelajaran dan terus berkembang garuda muda," tulis akun @yogs**.

"Evaluasi terus berbenah," tulis akun @hb**.

"Berbenah, lolos ke Piala Dunia tidak gampang," tulis akun @fo**.

"Ayo dikembangkan lagi kemampuan Garuda muda," tulis akun @ald**.

 

