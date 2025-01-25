Penyebab Jens Raven Absen di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025

PENYEBAB Jens Raven absen di laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena sang striker andalan itu cedera.

Indra Sjafri pun ogah ambil risiko, meskipun kondisi Jens Raven sudah makin pulih. Alhasil, dia belum dimainkan saat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kalah di laga perdana U-20 Challenge Series 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Tumbang

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia U-20 di laga pembuka U-20 Challenge Series 2025. Berlaga di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat 24 Januari 2025 malam WIB, skuad Garuda Nusantara kalah dari Yordania U-20 dengan skor 0-1.

Timnas Indonesia U-20 kebobolan cepat dari lawan. Tepatnya kala laga baru berjalan 3 menit, gawang Timnas Indonesia U-20 sudah dibobol Ibrahim Mohammad Abdallah Sabra.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 juga gagal maksimalkan keunggulan jumlah pemain. Diketahui, Yordania U-20 harus main dengan 10 orang saja sejak babak pertama.

Pasalnya, pada menit ke-19, kiper Yordania U-20, Salameh Ali Salameh Salman, dikartu merah wasit. Gawang mereka pun akhirnya dikawal Abdullah Al-Shaqran. Sayangnya, Yordania U-20 tetap bisa tampil tangguh, meski kalah jumlah pemain.