HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Sentil Welber Jardim yang Gagal Penalti di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |06:53 WIB
Indra Sjafri Sentil Welber Jardim yang Gagal Penalti di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025
Welber Jardim gagal eksekusi penalti di laga Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyentil Welber Jardim yang gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Timnas Yordania U-20. Eks pelatih Bali United itu mengatakan, seharusnya eksekusi penalti itu bisa diakhiri menjadi gol.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Jumat 24 Januari 2025 malam WIB, Timnas Indonesia U-20 dikejutkan gol cepat Timnas Yordania U-20. Laga baru berjalan tiga menit, Timnas Yordania U-20 sudah membuka keunggulan via sundulan Ibrahim Sabra.

Tak lama berselang, Timnas Indonesia U-20 berpeluang menyamakan kedudukan setelah Muhammad Ragil dijatuhkan kiper Timnas Yordania U-20 di kotak terlarang. Tak hanya dihukum penalti, kiper Timnas Yordania U-20 juga diberikan kartu merah.

1. Timnas Indonesia U-20 Gagal Manfaatkan Keuntungan

Starting XI Timnas Indonesia U-20 lawan Yordania U-20. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
Starting XI Timnas Indonesia U-20 lawan Yordania U-20. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Alhasil, Timnas Yordania U-20 mesti melanjutkan pertandingan dengan 10 orang dan memasukkan penjaga gawang lain dengan outfield player. Welber Jardim pun bersiap menjadi eksekutor penalti Timnas Indonesia U-20.

Sayangnya, tembakan pemain Sao Paulo U-18 itu dimentahkan kiper Timnas Yordania U-20 yang baru masuk! Setelah peluang itu, Timnas Indonesia U-20 lebih mendominasi permainan efek unggul jumlah pemain.

Namun, hingga 90 menit pertandingan berlalu, Timnas Indonesia U-20 kalah 0-1 dari Yordania U-20. Bahkan jika kiper Ikram Alghifarri tidak bermain gemilang, Timnas Indonesia U-20 bisa kalah lebih telak dari tim tamu.

 

Telusuri berita bola lainnya
