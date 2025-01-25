Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 Ini Bisa Dipanggil Indra Sjafri buat Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Striker Muda Potensial!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |10:14 WIB
3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 Ini Bisa Dipanggil Indra Sjafri buat Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Striker Muda Potensial!
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 ini bisa dipanggil Indra Sjafri buat Piala Asia U-20 2025 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah striker muda potensial asal klub Persis Solo.

Gelaran Piala Asia U-20 2025 dijadwalkan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Dalam pengundian grup yang sudah dilakukan sebelumnya, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- berada di Grup C, bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman.

Menatap laga-laga sulit di depan, Indra Sjafri bakal mengandalkan pemain-pemain terbaiknya. Beberapa di antaranya yang sempat bermain di Piala AFF 2024 bersama Shin Tae-yong.

Berikut 3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 Ini Bisa Dipanggil Indra Sjafri Buat Piala Asia U-20 2025:

3. Dony Tri Pamungkas

Potret dan Profil Dony Tri Pamungkas, Pemain Lini Belakang Timnas yang Tampil Apik di AFF 2024

Dony Tri Pamungkas merupakan menjadi salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Indonesia. Di skuad Timnas Indonesia U-20, dia bahkan dipercaya menjadi kapten tim.

Pada gelaran Piala AFF 2024 lalu, Dony juga andalan menjadi Shin Tae-yong di lini belakang. Meski posisi utamanya adalah bek sayap, waktu itu dia sering masuk formasi tiga bek.

Sepanjang turnamen Piala AFF 2024, penggawa Persija Jakarta ini bermain sebanyak empat pertandingan. Dia ikut menyumbang satu assist saat skuad Garuda ditahan imbang Laos dengan skor 3-3.

Bekal pengalaman tersebut bisa dimanfaatkan Dony saat menjadi bagian Timnas U-20 di Piala Asia U-20 2025. Sedikit bedanya, Indra Sjafri mungkin memiliki pendekatan berbeda terkait posisi Dony Tri yang lebih sering dipasang sebagai wingback atau winger sebelah kiri.

 

Halaman:
1 2
      
