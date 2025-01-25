Jawaban Berkelas Alex Pastoor Usai Perannya Dianggap Lebih Vital dari Asisten di Timnas Indonesia

ALEX Pastoor dianggap punya peran lebih vital dari sekadar jadi asisten di Timnas Indonesia. Mendapati pernyataan ini, Alex Pastoor pun angkat bicara dengan memberi jawaban berkelas.

Alex Pastoor membantah anggapan itu. Dia menegaskan punya hubungan dekat dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.

1. Alex Pastoor Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Ya, Alex Pastoor jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Dia akan bekerja sebagai asisten dari Patrick Kluivert yang ditunjuk jadi pelatih kepala skuad Garuda.

Tak sendirian, Alex Pastoor punya rekan lain sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Ada Denny Landzaat dan teranyar Gerald Vanenburg yang diumumkan jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 sekaligus asisten pelatih Timnas Indonesia senior.

2. Punya Peran Lebih Vital dari Patrick Kluivert

Jadi asisten, Alex Pastoor dinilai punya peran lebih vital dari Patrick Kluivert. Penyebabnya, Pastoor memiliki segudang pengalaman dan prestasi yang mentereng ketimbang Kluivert.

Salah satu prestasi terbaik Pastoor adalah membawa Sparta Rotterdam menjuarai divisi kedua Liga Belanda. Pencapaian itu diukir pada musim 2015-2016.

Meski demikian, Pastoor membantah anggapan tersebut. Dalam wawancara dengan media Belanda, Ziggo Sport, Pastoor sempat ditanyakan soal hal ini. Dia menjelaskan kedekatannya dengan Kluivert sudah cukup lama.

“Aku asistennya (Patrick Kluivert),” kata Pastoor dilansir dari kanal YouTube Ziggo Sport, Sabtu (25/1/2025).

“Ya, kami pernah bermain melawan satu sama lain sebelumnya. Tapi kami kebanyakan bertemu saat kursus kepelatihan sepak bola yang kami ambil,” sambungnya.

Di kursus kepelatihan itu, Pastoor dan Kluivert semakin dekat karena berada dalam satu kelompok. Pria berusia 58 tahun itu mengatakan, diskusinya dengan Kluivert semakin intens sejak sekelompok dengan Kluivert.

“Dan di sana, kami mempunyai beberapa kelompok diskusi kecil, Anda tahu? Jadi, dari 20 orang, kami berakhir dengan empat kelompok yang terdiri dari lima orang,” ujar Pastoor.

”Dan kami (Alex Pastoor dan Kluivert) berada di kelompok yang sama. Jadi kami benar-benar mengenal satu sama lain, karena kami berdiskusi dengan intens,” tambahnya.