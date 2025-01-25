Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Gerald Vanenburg, Pelatih Timnas Indonesia U-23 yang Pernah Juara Piala Eropa 1988 Bareng Timnas Belanda

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |07:38 WIB
Profil Gerald Vanenburg, Pelatih Timnas Indonesia U-23 yang Pernah Juara Piala Eropa 1988 Bareng Timnas Belanda
Gerald Vaneburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

PROFIL Gerald Vanenburg akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-23 itu ternyata pernah juara Piala Eropa 1988 bareng Timnas Belanda.

Dengan pengalaman itu, menarik menantikan kiprah Gerald Vanenburg. Akankah dia bisa membawa skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- ukir prestasi?

Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 @timnasindonesia.jpg

1. Gerald Vanenburg Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-23.

Ya, Gerald Vanenburg resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. Pengumuman itu disampaikan PSSI pada Jumat 24 Januari 2025.

“Gerald Vanenburg menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23,” tulis akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia.

Peran Gerald Vanenburg di Timnas Indonesia tak sekadar jadi pelatih tim U-23 saja. Dia juga bakal jadi asisten pelatih Timnas Indonesia senior yang ditangani Patrick Kluivert.

Dengan begitu, sudah ada tiga pelatih yang akan jadi asisten Patrick Kluivert. Sebelumnya, ada Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang sudah lebih dahulu diumumkan jadi asisten Timnas Indonesia senior.

“Selain itu bersama Alex Pastoor dan Denny Landzaat, ia menjadi asisten coach dari Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior,” tulis PSSI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180228/juan_carlos_osorio-8y0I_large.jpg
Profil Juan Carlos Osorio, Pelatih Penakluk Jerman yang Disebut Siap Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180222/beckham_putra-Ci7r_large.jpg
Beckham Putra Kena Bully Netizen Usai Bela Timnas Indonesia, Begini Respons Legenda Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637673/terence-crawford-hanya-muhammad-ali-yang-lebih-hebat-dari-oleksandr-usyk-srw.webp
Terence Crawford: Hanya Muhammad Ali yang Lebih Hebat dari Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/13/marc_marquez_digotong_staf_tim_ducati_lenovo_usai.jpg
Ducati Diprediksi Terkikis Perlahan di MotoGP, Begini Analisisnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement