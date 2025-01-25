Profil Gerald Vanenburg, Pelatih Timnas Indonesia U-23 yang Pernah Juara Piala Eropa 1988 Bareng Timnas Belanda

PROFIL Gerald Vanenburg akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia U-23 itu ternyata pernah juara Piala Eropa 1988 bareng Timnas Belanda.

Dengan pengalaman itu, menarik menantikan kiprah Gerald Vanenburg. Akankah dia bisa membawa skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- ukir prestasi?

1. Gerald Vanenburg Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-23.

Ya, Gerald Vanenburg resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. Pengumuman itu disampaikan PSSI pada Jumat 24 Januari 2025.

“Gerald Vanenburg menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23,” tulis akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia.

Peran Gerald Vanenburg di Timnas Indonesia tak sekadar jadi pelatih tim U-23 saja. Dia juga bakal jadi asisten pelatih Timnas Indonesia senior yang ditangani Patrick Kluivert.

Dengan begitu, sudah ada tiga pelatih yang akan jadi asisten Patrick Kluivert. Sebelumnya, ada Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang sudah lebih dahulu diumumkan jadi asisten Timnas Indonesia senior.

“Selain itu bersama Alex Pastoor dan Denny Landzaat, ia menjadi asisten coach dari Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior,” tulis PSSI.