BREAKING NEWS: Juara Piala Eropa 1988 Gerald Vanenburg Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-23, Sekaligus Asisten Patrick Kluivert!

GERALD Vanenburg resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23. Tak hanya bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23, pria berusia 60 tahun ini juga akan menjalani peran sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia senior bersama Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

1. Gerald Vanenburg Punya Banyak Tugas di Timnas Indonesia

“Gerald Vanenburg menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U-23. Selain itu bersama Alex Pastoor dan Denny Landzaat, ia menjadi asisten coach dari Patrick Kluivert di Timnas Putra Senior,” tulis akun Instagram Timnas Indonesia @timnasindonesia.

Tak sampai di situ tugas eks pelatih teknis Ajax Amsterdam U-21 ini. Ia juga diminta memastikan adanya kesinambungan dari Timnas Indonesia U-17, U-20, U-23 hingga senior.

2. Profil Gerald Vanenburg

Gerald Vanenburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Gerald Vanenburg merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang dimiliki Belanda. Berkarier sebagai winger kanan, Gerald Vanenburg pernah enam tahun (1980-1986) membela Ajax Amsterdam dan tujuh tahun (1986-1993) berkarier bareng PSV Eindhoven.

Bersama dua tim itu, Gerald Vanenburg memenangkan delapan gelar Eredivisie. Bahkan di musim 1987-1988, ia memenangkan trofi Liga Champions bersama PSV Eindhoven.

Di level senior, Gerald Vanenburg tidak kalah garangnya. Ia mencatatkan 42 penampilan dan membawa Timnas Belanda juara Piala Eropa 1988! Setelah pensiun sebagai pemain pada 2000, Gerald Vanenburg langsung memulai karier kepelatihan bersama tim junior PSV.

Setelahnya, ia menjadi asisten pelatih TSV 1860 Munich, serta menjadi pelatih di PSV U-19, Helmond Sport, FC Eindhoven. Tak sampai di situ, Gerald Vanenburg pernah menjadi asisten pelatih di Willem II dan menjadi pelatih teknis di Ajax Amsteram U-17, U-18 dan U-21.