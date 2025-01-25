Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Kalah dari Yordania, Timnas Indonesia U-20 Bakal Rotasi Pemain di Laga Kontra Suriah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |19:34 WIB
Usai Kalah dari Yordania, Timnas Indonesia U-20 Bakal Rotasi Pemain di Laga Kontra Suriah
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
SIDOARJO - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 akan tampil berbeda saat melawan Suriah U-20 di matchday kedua U-20 Challenge Series 2025, pada Senin 27 Januari 2025 mendatang. Sebab pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri memastikan bakal melakukan rotasi pemain usai dikalahkan Yordania U-20 di matchday pertama turnamen tersebut.

Sebelumnya, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kalah 0-1 dari Yordania U-20 di Stadion Delta Sidoarjo. Sementara itu, Suriah menang 6-1 atas India.

1. Indra Sjafri Masih Meracik Skuad Terbaiknya

Indra Sjafri mengatakan laga-laga dalam ajang U-20 Challenge Series 2025 adalah persiapan Timnas Indonesia U-20 untuk Piala Asia U-20 2025 di China pada Februari mendatang. Jadi, dia akan bongkar pasang pemain demi mencari komposisi tim terbaik untuk Timnas Indonesia U-20.

Timnas Indonesia U-20 Kalah Lawan Yordania
Timnas Indonesia U-20 Kalah Lawan Yordania

"Kami akan melakukan evaluasi dan perubahan komposisi tim, termasuk memberikan kesempatan bagi pemain yang belum tampil hari ini," kata Indra Sjafri dilansir dari laman PSSI, Sabtu (25/1/2025).

2. Targetkan Hasil Lebih Baik saat Lawan Suriah U-20

Pelatih asal Sumatera Barat itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 pun akan melakukan persiapan dengan matang untuk laga melawan Suriah. Hal itu agar Timnas Indonesia U-20 bisa tampil apik dalam laga nanti.

 

