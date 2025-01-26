Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret Pemain Tampan Idola Perempuan Tanah Air dari Skuad Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |09:42 WIB
Patrick Kluivert Coret Pemain Tampan Idola Perempuan Tanah Air dari Skuad Timnas Indonesia?
Patrick Kluivert berpotensi coret Nathan Tjoe A-On dari Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

PATRICK Kluivert mencoret pemain tampan idola perempuan Tanah Air dari skuad Timnas Indonesia? Sosok yang dimaksud adalah Nathan Tjoe A-On.

Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert mengultimatum personel skuad Garuda. Ia mengimbau para pemain agar tidak salah pilih klub.

1, Patrick Kluivert Pilih Pemain yang Rutin Main di Klub

Jika salah pilih klub, potensi sang pemain dicadangkan bersama klubnya sangat besar. Ujung-ujungnya, peluang membela Timnas Indonesia pun menipis.

Saat ini ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang jarang tampil bersama tim utama. Marselino Ferdinan baru sekali bermain bersama tim senior Oxford United musim ini.

Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United. (Foto: Instagram/@academyoufc)
Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United. (Foto: Instagram/@academyoufc)

Namun, Marselino Ferdinan bisa mendapatkan match fitness saat membela Oxford United U-21. Terbaru, ia mengemas dua gol dan satu assist saat Oxford United U-21 menang 6-0 atas Banbury United pada tengah pekan ini.

Sementara Justin Hubner, pelan-pelan mulai rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Pesepakbola 20 tahun ini tampill full saat Wolverhampton Wanderers U-21 menang 3-1 atas pemuncak klasemen sementara Premier League 2 2024-2025, Manchester City, pada Sabtu 24 Januari 2025 dini hari WIB.

 

Halaman:
1 2
      
