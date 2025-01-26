Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Calon Terkuat Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert, Nomor 1 Juru Taktik Como 1907!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |09:27 WIB
3 Calon Terkuat Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert, Nomor 1 Juru Taktik Como 1907!
Patrick Kluivert akan memilih 2 asisten pelatih lokal Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 3 calon terkuat asisten pelatih lokal Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan ada dua asisten pelatih lokal yang masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.

Dua nama ini akan berkolaborasi dengan tiga asisten pelatih lainnya asal Belanda yang telah ditunjuk Patrick Kluivert. Sebut saja Alex Pastoor, Denny Landzaat dan Gerald Vanenburg.

Patrick Kluivert akan menunjuk dua asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Patrick Kluivert akan menunjuk dua asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Erick Thohir mengatakan asisten pelatih lokal akan dipilih Patrick Kluivert lewat jalur interview. Nantinya, PSSI akan menyodorkan 10 nama pelatih lokal kepada Patrick Kluivert untuk menjalani sesi wawancara.

“Untuk proses perekrutan pelatih lokal sesuai kesepakatan melalui interview. Nanti kami kasih slot ada 2, nanti tentu kita akan bikin database dan kami serahkan,” kata Erick Thohir pada Senin, 13 Januari 2025.

“Seleksi langsung akan dilakukan tim kepelatihan coach Patrick. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin ada 10 nama, lalu nanti dipilih coach Patrick,” lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut.

Dari 10 nama yang akan disodorkan PSSI, Okezone memprediksi tiga nama di antaranya merupakan sosok di bawah ini. Okezone meyakini dua di antaranya akan masuk staf kepelatihan Timnas Indonesia.

Berikut 3 calon terkuat asisten pelatih lokal Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert.

3. Bima Sakti

Bima Sakti. LOC Piala Dunia U-17 2023

Secara lisensi, Bima Sakti sudah memegang AFC Pro. Ia juga berpengalaman di Timnas Indonesia.

Selain sebagai pemain, ia juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia era Luis Milla pada 2017-2018. Bima Sakti juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2018, serta mengantarkan Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022.

Sekarang Bima Sakti menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri. Bersama Indra Sjafri, Bima Sakti bahu-membahu mengantarkan Timnas Indonesia U-23 merebut emas SEA Games 2023.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Beri Instruksi Khusus jelang Persija vs PSBS Biak Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement