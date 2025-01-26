3 Calon Terkuat Asisten Pelatih Lokal Timnas Indonesia Racikan Patrick Kluivert, Nomor 1 Juru Taktik Como 1907!

SEBANYAK 3 calon terkuat asisten pelatih lokal Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan ada dua asisten pelatih lokal yang masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.

Dua nama ini akan berkolaborasi dengan tiga asisten pelatih lainnya asal Belanda yang telah ditunjuk Patrick Kluivert. Sebut saja Alex Pastoor, Denny Landzaat dan Gerald Vanenburg.

Patrick Kluivert akan menunjuk dua asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Erick Thohir mengatakan asisten pelatih lokal akan dipilih Patrick Kluivert lewat jalur interview. Nantinya, PSSI akan menyodorkan 10 nama pelatih lokal kepada Patrick Kluivert untuk menjalani sesi wawancara.

“Untuk proses perekrutan pelatih lokal sesuai kesepakatan melalui interview. Nanti kami kasih slot ada 2, nanti tentu kita akan bikin database dan kami serahkan,” kata Erick Thohir pada Senin, 13 Januari 2025.

“Seleksi langsung akan dilakukan tim kepelatihan coach Patrick. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin ada 10 nama, lalu nanti dipilih coach Patrick,” lanjut mantan presiden Inter Milan tersebut.

Dari 10 nama yang akan disodorkan PSSI, Okezone memprediksi tiga nama di antaranya merupakan sosok di bawah ini. Okezone meyakini dua di antaranya akan masuk staf kepelatihan Timnas Indonesia.

Berikut 3 calon terkuat asisten pelatih lokal Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert.

3. Bima Sakti

Secara lisensi, Bima Sakti sudah memegang AFC Pro. Ia juga berpengalaman di Timnas Indonesia.

Selain sebagai pemain, ia juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia era Luis Milla pada 2017-2018. Bima Sakti juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2018, serta mengantarkan Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022.

Sekarang Bima Sakti menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri. Bersama Indra Sjafri, Bima Sakti bahu-membahu mengantarkan Timnas Indonesia U-23 merebut emas SEA Games 2023.