HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wesley Sneijder Sebut PSSI Sudah Tepat Tunjuk Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |04:13 WIB
Wesley Sneijder Sebut PSSI Sudah Tepat Tunjuk Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Wesley Sneijder komentari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. (Foto: UEFA)
A
A
A

MANTAN gelandang Inter Milan, Wesley Sneijder, sebut PSSI sudah tepat tunjuk Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia pun turut senang dengan penugasan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.

Sneijder mengatakan, Kluivert akan cocok dengan para pemain Skuad Garuda. Dengan begitu, skuad Garuda bisa berjaya.

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

1. Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Patrick Kluivert bersama dua asisten pelatihnya, Alex Pastoor dan Denny Landzaat resmi diperkenalkan PSSI pada 12 Januari 2025 lalu. Ketiga sosok itu dipercaya untuk membantu Timnas Indonesia.

Kluivert, Pastoor, dan Landzaat nantinya akan memulai tugas pertama mereka di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia diketahui sedang bersaing dalam fase tersebut.

Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga Grup C kualifikasi dengan koleksi enam poin dari enam pertandingan. Dengan sisa empat laga, kans Marselino Ferdinan dan kolega untuk lolos masih terbuka lebar.

Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia jika mengakhiri klasemen sementara sebagai dua tim teratas, atau lewat putaran keempat. Terdekat, Skuad Garuda akan berhadapan dengan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025).

 

