Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk Supoter Timnas Indonesia demi Capai Mimpi Lolos Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |12:05 WIB
Pesan Menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk Supoter Timnas Indonesia demi Capai Mimpi Lolos Piala Dunia 2026
Ragnar Oratmangoen kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PESAN menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk suporter Timnas Indonesia demi capai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Dia meminta suporter untuk terus mendukung tim.

Ragnar ingin suporter bisa terus bersama-sama dengan Timnas Indonesia dalam mengarungi perjalanan berat menuju Piala Dunia 2026 ini. Dia optimistis bisa mewujudkan mimpi itu.

Ragnar dan STY

1. Timnas Indonesia Masih Jaga Kans Lolos Piala Dunia 2026

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih terus jaga kans lolos Piala Dunia 2026. Mereka kini sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi ketiga klasemen dengan enam poin. Poin itu dari sekali menang, tiga imbang, dan dua kekalahan.

Ragnar mengatakan Timnas Indonesia sangat membutuhkan dukungan suporter dalam setiap laga sisa Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu agar mereka bersemangat mewujudkan mimpi tampil di ajang itu.

"Saya harap kalian terus mendukung saya dan rekan-rekan saya sehingga kita bisa terus melangkah bersama mewujudkan mimpi-mimpi kita," kata Ragnar dilansir dari laman Kita Garuda, Sabtu (25/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638417/atlet-triathlon-andy-wibowo-kepincut-teknologi-sepatu-lari-karya-anak-bangsa-bnx.jpg
Atlet Triathlon Andy Wibowo Kepincut Teknologi Sepatu Lari Karya Anak Bangsa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/dejan_tumbas_siap_kembali_membela_persebaya_suraba.jpg
Persebaya Dapat Kabar Bagus jelang Lawan Persis Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement