Pesan Menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk Supoter Timnas Indonesia demi Capai Mimpi Lolos Piala Dunia 2026

PESAN menyentuh Ragnar Oratmangoen untuk suporter Timnas Indonesia demi capai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Dia meminta suporter untuk terus mendukung tim.

Ragnar ingin suporter bisa terus bersama-sama dengan Timnas Indonesia dalam mengarungi perjalanan berat menuju Piala Dunia 2026 ini. Dia optimistis bisa mewujudkan mimpi itu.

1. Timnas Indonesia Masih Jaga Kans Lolos Piala Dunia 2026

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih terus jaga kans lolos Piala Dunia 2026. Mereka kini sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi ketiga klasemen dengan enam poin. Poin itu dari sekali menang, tiga imbang, dan dua kekalahan.

Ragnar mengatakan Timnas Indonesia sangat membutuhkan dukungan suporter dalam setiap laga sisa Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu agar mereka bersemangat mewujudkan mimpi tampil di ajang itu.

"Saya harap kalian terus mendukung saya dan rekan-rekan saya sehingga kita bisa terus melangkah bersama mewujudkan mimpi-mimpi kita," kata Ragnar dilansir dari laman Kita Garuda, Sabtu (25/1/2025).