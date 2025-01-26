Debut Buruk Abdukodir Khusanov di Laga Manchester City vs Chelsea, Pep Guardiola Angkat Bicara

DEBUT buruk Abdukodir Khusanov di laga Manchester City vs Chelsea jadi sorotan. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, pun angkat bicara.

Guardiola bicara soal penampilan Abdukodir Khusanov yang ukir debut buruk di Man City. Dia pun mengaku tak berbincang dengan Abdukodir Khusanov karena memang sang pemain anyarnya itu belum bisa bahasa Inggris.

1. Abdukodir Khusanov Debut

Ya, pemain muda asal Uzbekistan, Abdukodir Khusanov, baru saja menjalani debut bersama Manchester City. Dia bermain kala Man City berhadapan dengan Chelsea pada pekan ke-23 Liga Inggris 2024-2025.

Laga itu digelar di markas Man City, Stadion Etihad, Minggu (26/1/2025) dini hari WIB. Man City pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Dalam laga itu, Abdukodir Khusanov dimainkan sebagai starter. Tetapi, dia hanya bermain selama 45 menit, lalu digantikan John Stones.

Dalam laga debutnya, Abdukodir Khusanov harus mendapat kartu kuning. Dia bahkan diganjar kartu tersebut oleh wasit kala laga baru berjalan 4 menit.

Debut Abdukodir Khusanov pun jadi sorotan besar. Sebab, sang pemain tampak kesulitan mentas di awal pertandingan itu. Puncaknya, Abdukodir Khusanov bikin blunder pada menit ketiga. Blunder bek berusia 20 tahun itu berujung gol Chelsea yang dicetak Noni Madueke.

Kala itu, Abdukodir Khusanov terlalu buruk saat mencoba menyundul bola ke kiper Man City, Ederson. Bola kemudian malah dicegat Nicolas Jackson untuk meneruskan umpan ke Madueke hingga jadi gol.