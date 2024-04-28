Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biasa Jegal Kylian Mbappe, Bek Uzbekistan U-23 Abdukodir Khusanov Kini Tantang Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:41 WIB
Biasa Jegal Kylian Mbappe, Bek Uzbekistan U-23 Abdukodir Khusanov Kini Tantang Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Abdukodir Khusanov kala membela Timnas Uzbekistan. (Foto: AFC)
A
A
A

BEK Timnas Uzbekistan U-23, Abdukodir Khusanov, jadi sorotan jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, dia punya kualitas ciamik hingga pengalaman luar biasa di dunia sepakbola karena biasa jegal Kylian Mbappe.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu akan digelar di Abudllah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Abdukodir Khusanov

Jelang duel itu, sejumlah pemain Uzbekistan U-23 jadi sorotan. Salah satunya ada nama Abdukodir Khusanov. Bek berusia 20 tahun ini diketahui membela klub raksasa yang bermain di liga utama Prancis, yakni RC Lens.

Tak ayal, sosok Abdukodir Khusanov punya pengalaman segudang karena biasa berhadapan dengan para pemain top dunia yang juga berkarier bersama klub Prancis. Salah satunya ada Kylian Mbappe yang kini masih membela Paris Saint-Germain (PSG).

Dengan bakat gemilangnya, Abdukodir Khusanov pun punya harga pasaran selangit. Dilansir dari Transfermarkt, Minggu (28/4/2024), bek dengan tinggi 186 cm itu punya nilai pasaran Rp34,76 miliar.

Halaman:
1 2
      
