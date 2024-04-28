Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit Kontroversial Thailand Sivakorn Pu-udom Jadi Pemimpin VAR Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |06:00 WIB
Wasit Kontroversial Thailand Sivakorn Pu-udom Jadi Pemimpin VAR Laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024
Sivakorn Pu-udom akan jadi wasit VAR di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23. (Foto: Facebook Changsuek)
A
A
A

WASIT kontroversial Thailand, Sivakorn Pu-udom, jadi pemimpin VAR laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Laga itu akan digelar di Abudllah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin 29 April 2024 pukul 21.00 WIB.

Jelang laga tersebut, media Uzbekistan, Championat, memberi bocoran soal siapa saja daftar nama yang akan memimpin jalannya laga Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23. Posisi wasit sendiri akan diisi oleh Shen Yinhao dari China.

Sivakorn Pu-udom

Shen Yinhao akan ditemani Guo Jintao dan Luo Jen yang menjadi asisten wasit pertama dan kedua. Lalu, ada Sivakorn Pu-udom yang menjadi wasit video assistant referee (VAR). Sementara asisten wasit VAR adalah Hanna Khattab dari Suriah.

Sontak, keberadaan nama Sivakorn Pu-udom langsung jadi sorotan. Sebab, ini bukan pertama kalinya Timnas Indonesia U-23 merasakan berlaga di Piala Asia U-23 kala dipimpin oleh Sivakorn Pu-udom.

Halaman:
1 2
      
