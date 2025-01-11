Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Abdukodir Khusanov, Pemain Uzbekistan yang Kubur Mimpi Timnas Indonesia Kini Bermain di Manchester City

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |16:15 WIB
Kisah Abdukodir Khusanov, Pemain Uzbekistan yang Kubur Mimpi Timnas Indonesia Kini Bermain di Manchester City
Simak kisah Abdukodir Khusanov, pemain yang kubur mimpi Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@abdukodir_khusanov_)
KISAH Abdukodir Khusanov, pemain Uzbekistan yang kubur mimpi Timnas Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain selangkah lagi bergabung dengan Manchester City.

Penampilannya yang solid bersama RC Lens musim lalu menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk Man City. Khusanov hanya tinggal menjalani tes medis untuk resmi hengkang ke Liga Inggris.

1. Merantau

Abdukodir Khusanov foto afc

Abdukodir Khusanov lahir di Tashkent, Uzbekistan, pada 29 Februari 2004. Karier sepakbolanya dimulai di klub Belarusia, Energetik-BGU Minsk.

Pada 24 Juli 2023, ia menandatangani kontrak dengan klub Ligue 1 Prancis, RC Lens, dengan nilai transfer sebesar 100 ribu Euro (sekitar Rp1,7 miliar). Menariknya, Khusanov menjadi pemain Uzbekistan pertama yang berkiprah di Ligue 1.

Bersama Lens, Khusanov telah tampil dalam sembilan pertandingan liga, dua laga Liga Champions, dan dua pertandingan di Liga Europa. Salah satu penampilannya di Liga Champions adalah saat Lens menghadapi Arsenal pada 29 November 2023, meski pun timnya kalah telak 0-6. 

Sebaliknya, Khusanov turut membantu Lens meraih kemenangan 2-1 atas Sevilla pada 12 Desember 2023. Namanya semakin dikenal luas setelah penampilannya di Piala Asia U-23 2024.

 

