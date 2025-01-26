Ole Romeny Ukir Debut Apik di Oxford United, Netizen: Baru Main Sebentar Hampir Cetak Gol, Apalagi Lama!

OLE Romeny jadi sorotan usai ukir debut apik di Oxford United. Calon pemain Timnas Indonesia itu banjir pujian dari netizen.

Banyak yang memuji aksi Ole Romeny yang hampir cetak gol dalam laga debutnya itu. Andai mendapat jam bermain lebih lama lagi, kontribusi besar diyakini bisa diberikan Ole Romeny.

1. Ole Romeny Debut

Ya, Ole Romeny mencatatkan debut apik saat timnya, Oxford United, bermain imbang 0-0 dalam lanjutan kasta kedua Liga Inggris 2024-2025. Laga itu berlangsung di Bet365 Stadium, Sabtu 25 Januari 2025.

Dalam laga itu, Ole bermain hanya 12 menit. Sebab, dia baru turun laga pada menit ke-78 untuk menggantikan Will Vaulks.

Durasi waktu itu bisa dimanfaatkan pemain berposisi penyerang tersebut unjuk kualitas. Pasalnya, dia hampir menjebol gawang lawan, tetapi tendangan masih terkena mistar gawang.