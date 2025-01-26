Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Masyarakat Indonesia Ledek Finishing Ole Romeny yang Gagal Cetak Gol ke Gawang Kosong di Laga Stoke City vs Oxford United

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |07:17 WIB
Masyarakat Indonesia Ledek Finishing Ole Romeny yang Gagal Cetak Gol ke Gawang Kosong di Laga Stoke City vs Oxford United
Tembakan Ole Romeny membentur mistar gawang di laga Stoke City vs Oxford United. (Foto: TikTok/@timnasarchivess)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia meledek finishing Ole Romeny yang gagal mencetak gol ke gawang kosong di laga Stoke City vs Oxford United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025, Sabtu 24 Januari 2025 malam WIB. Bahkan ada yang meremehkan kualitas calon pemain Timnas Indonesia tersebut.

Semenjak didatangkan dari FC Utrecht pada 5 Januari 2025, Ole Romeny akhirnya menjalani debut bersama Oxford United. Ia masuk di menit 79 laga Stoke City vs Oxford United yang berakhir 0-0 di Britannia Stadium semalam.

Ole Romeny debut di laga Stoke City vs Oxford United. (Foto: Laman resmi Oxford United)
Ole Romeny debut di laga Stoke City vs Oxford United. (Foto: Laman resmi Oxford United)

Baru beberapa menit berada di lapangan, winger kanan 24 tahun ini hampir mencetak gol setelah memanfaatkan blunder kiper Stoke City, Viktor Johansson. Kiper asal Swedia itu sedianya ingin membiarkan bola keluar di pinggir lapangan.

Namun, kecerdikan Ole Romeny membuat si kulit bulat berhasil dikuasai untuk kemudian melewati kapten Stoke City tersebut. Alhasil, Ole Romeny berlari kencang menuju kotak penalti The Potters -julukan Stoke City.

Saat berada di kotak penalti lawan, Ole Romeny langsung melepaskan tembakan ke gawang kosong! Sayangnya, tembakan Ole Romeny masih membentur mistar gawang!

1. Ole Romeny Jadi Bahan Ledekan Setelah Gagal Bobol Gawang Kosong

“Kosong banget tuh gawang,” tulis akun @selll0710.

“Seharusnya itu masuk kalau mau naik ke Premier League,” sambung akun @meitanteikun57.

“Segitu doang calon striker Timnas Indonesia” ujar akun @niampjpt.

“Auto enggak dimasukin bench di match selanjutnya,” tegas @ akbarrf_.

 

Halaman:
1 2
      
