Ole Romeny Ambil Sumpah WNI di Luar Indonesia, Resmi Perkuat Timnas Indonesia Maret 2025?

EXCO PSSI, Arya Sinulingga, memastikan Ole Romeny takkan mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia. Penyebabnya karena jadwal padat Ole Romeny bersama sang klub anyar, Oxford United.

Sekadar diketahui, Oxford United hampir selalu memainkan dua pertandingan setiap pekannya. Alhasil, pesepakbola 24 tahun ini tidak memiliki waktu untuk terbang ke Indonesia.

Ole Romeny baru gabung Oxford United. (Foto: Instagram/@oufcofficial)

Jika Ole Romeny baru mengambil sumpah ketika periode FIFA Matchday dimulai pada 17 Maret 2025, ia takkan memiliki waktu untuk ambil bagian di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Sebab setelah mengambil sumpah WNI, Ole Romeny masih harus menjalani beberapa tahapan untuk membela Timnas Indonesia, salah satunya perpindahan federasi.

Jadi, apakah Ole Romeny akan mengambil sumpah di Inggris sesuai dengan domisili Oxford United? Ini yang belum diketahui secara pasti.

1. Proses Naturalisasi Ole Romeny Diperkirakan Beres Februari 2025

“Ole kemarin sudah (berkas-berkasnya). Ketika Patrick Kluivert masuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, dokumen-dokumen (Ole Romeny) juga sudah selesai. Mudah-mudahan bisa cepat. DPR kan sudah mulai sidang tanggal 20 Januari 2025. Mungkin dalam waktu dekat akan dibahas di sidang DPR baru ada pengambilan sumpah,” kata Arya Sinulingga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas Podcast, Kamis (23/1/2025).

“Kita coba dengan sangat cepat juga. Pengambilan sumpah tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Oxford United kan masih main. Tidak mungkin dia baru datang ke Indonesia (untuk pengambilan sumpah) saat FIFA Matchday, karena waktunya mepet. Jadi harus diproses pada Januari-Februari dan main pada Maret 2025,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini.