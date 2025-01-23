Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Soal Nasib Calon Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny, Pelatih Oxford United Jamin Jadi Bagian dari Skuad

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:02 WIB
Soal Nasib Calon Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny, Pelatih Oxford United Jamin Jadi Bagian dari Skuad
Ole Romeny resmi gabung Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

OXFORD – Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bicara soal nasib calon pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny. Dia memastikan Ole Romeny bagian dari skuad Oxford United.

Pasalnya, Gary Rowett menilai Ole Romeny pemain berkualitas. Rowett pun mengisyaratkan Oxford United tak akan merekrut pemain anyar lagi di bursa transfer musim dingin.

Ole Romeny. ig/oufcofficial

1. Transfer Oxford United

Oxford United berhasil memetik kemenangan atas Luton Town 3-2 di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Kamis (23/1/2025) dini hari WIB.

Usai pertandingan, Rowett berbicara tentang aktivitas transfer Oxford United. Salah satunya adalah kemungkinan tak merekrut pemain baru di bursa transfer musim dingin.

Sebelumnya, Oxford United dikaitkan dengan sayap Hull City Ryan Longman. Namun, Wrexham juga mengincar pemain itu. Rowett sendiri mengatakan skuadnya sudah cukup kuat.

"Kami memiliki banyak target dan banyak kesepakatan yang mungkin ingin kami capai. Tentu saja dia hanyalah salah satu dari mereka," kata Rowett dilansir dari Oxford Mail, Kamis (23/1/2025).

"Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan," sambungnya.

 

