SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Stoke City vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |09:38 WIB
Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Stoke City vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?
Marselino Ferdinan berpotensi cetak gol di laga Stoke City vs Oxford United malam ini. (Foto: Instagram/@academyoufc)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan langsung mencetak gol di laga Stoke City vs Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini? Kepercayaan diri Marselino Ferdinan sedang tinggi-tingginya.

Setelah mencetak dua gol saat Oxford United U-21 menang 6-0 atas Banbury United di perempatfinal Oxfordshire 2024-2025 tengah pekan ini, Marselino Ferdinan berpeluang masuk tim senior Oxford United untuk laga malam ini.

Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United. (Foto: Instagram/@academyoufc)
Marselino Ferdinan dua kali bobol Banbury United. (Foto: Instagram/@academyoufc)

Kehadiran Marselino Ferdinan berpotensi menjadi pembeda dalam sistem permainan Oxford United racikan Gary Rowett. Marselino Ferdinan dapat diandalkan sebagai winger kanan, kiri atau playmaker dalam pola 4-2-3-1 racikan Gary Rowett.

1. Oxford United Sedang Menggila

Gary Rowett sukses besar saat menerapkan formasi 4-2-3-1 di Oxford United. Dari tujuh laga Liga 2 Inggris 2024-2025 racikan Gary Rowett, Oxford United mendapatkan lima menang dan dua imbang!

Alhasil, Oxford United mengalami kenaikan sembilan posisi dari tangga 23 ke 14 di Liga 2 Inggris 2024-2025 selama dibesut Gary Rowett. Saat ini Oxford United mengoleksi 35 angka, hanya terpaut enam poin dari Blackburn Rovers di posisi enam, atau batas akhir tim yang mengikuti playoff promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025.

2. Ole Romeny Berpotensi Debut

Calon pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny berpotensi debut bersama Oxford United malam ini. Tanda-tanda itu terlihat setelah Ole Romeny masuk daftar susunan pemain Oxford United tengah pekan ini saat menghadapi Luton Town di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025.

 

