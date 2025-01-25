Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Kalah 3 Kali Beruntun, Ze Gomes Angkat Bicara soal Desakan Aremania untuk Dipecat

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |13:05 WIB
Arema FC Kalah 3 Kali Beruntun, Ze Gomes Angkat Bicara soal Desakan Aremania untuk Dipecat
Para pemain Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

DESAKAN pemecatan Ze Gomes sebagai pelatih Arema FC terus menggema. Hal ini makin digaungkan Aremania -sebutan fans Arema FC- usai timnya kalah 3 kali beruntun di bawah kepelatihan Ze Gomes.

Ze Gomes pun angkat bicara soal kondisi ini. Dia memilih fokus membawa timnya meraih hasil manis.

jose manuel gomes da silva foto avirista midaada

Baca Juga:
baca_juga

1. Arema FC dalam Tren Negatif

Ze Gomes membawa Arema FC dalam tren negatif. Teranyar, Arema kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri, Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Jumat 24 Januari 2025.

Hal ini membuat Arema FC menelan tiga kekalahan beruntun sejak pekan ke-18 hingga 20 Liga 1 2024-2025. Kekalahan sebelumnya dialami dari dua tuan rumah Dewa United dan Borneo FC.

Tiga kekalahan beruntun ini juga menjadi alarm buat Jose Manuel Gomes da Silva yang memang baru mengarsiteki tim asal Malang sejak melawan Dewa United.

Ze Gomes pun buka suara soal permintaan Aremania memecatnya usai tiga kekalahan beruntun di Liga 1. Apalagi, dalam klausul kontrak diakui manajemen memang sempat memberikan permintaan khusus, adanya pemecatan jika meraih hasil buruk di tiga laga beruntun.

"Aremania minta saya keluar, tapi saya mau di sini, support di sini, masih ada yang suruh saya di sini tetap di Arema," kata Ze Gomes, usai pertandingan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

2. Fokus Kerja Lebih Keras

Bagi Ze Gomes, hasil ini membuatnya harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan performa Singo Edan. Apalagi Arema FC adalah tim besar yang tak layak mendapatkan hasil buruk di tiga laga beruntun.

"Kita harus kerja lebih keras lagi, karena Arema tim besar pemain berkualitas, pasti kita mulai siap untuk pertandingan selanjutnya," ucap pria asal Portugal ini.

Pelatih berusia 48 tahun ini juga tak ingin mencari-cari alasan pasca kekalahan ketiganya beruntun. Kini ia mengincar satu kemenangan pertama demi membangkitkan mental dan motivasi timnya.

"Jadi baru datang mulai tahu pemain bukan alasan, tapi saya lihat pemain Arema, kalau tim Arema menang, satu kali sudah siap sampai bisa di atas. Saya minta maaf kepada Aremania untuk kejadian hari ini," ucap Ze Gomes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/49/3144948/stefano_cugurra_berpisah_dengan_bali_united-2R6I_large.jpg
Resmi Latih Barito Putera, Stefano Cugurra Kirim Doa untuk Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement