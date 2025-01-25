Arema FC Kalah 3 Kali Beruntun, Ze Gomes Angkat Bicara soal Desakan Aremania untuk Dipecat

DESAKAN pemecatan Ze Gomes sebagai pelatih Arema FC terus menggema. Hal ini makin digaungkan Aremania -sebutan fans Arema FC- usai timnya kalah 3 kali beruntun di bawah kepelatihan Ze Gomes.

Ze Gomes pun angkat bicara soal kondisi ini. Dia memilih fokus membawa timnya meraih hasil manis.

1. Arema FC dalam Tren Negatif

Ze Gomes membawa Arema FC dalam tren negatif. Teranyar, Arema kalah dari Persib Bandung di kandang sendiri, Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Jumat 24 Januari 2025.

Hal ini membuat Arema FC menelan tiga kekalahan beruntun sejak pekan ke-18 hingga 20 Liga 1 2024-2025. Kekalahan sebelumnya dialami dari dua tuan rumah Dewa United dan Borneo FC.

Tiga kekalahan beruntun ini juga menjadi alarm buat Jose Manuel Gomes da Silva yang memang baru mengarsiteki tim asal Malang sejak melawan Dewa United.

Ze Gomes pun buka suara soal permintaan Aremania memecatnya usai tiga kekalahan beruntun di Liga 1. Apalagi, dalam klausul kontrak diakui manajemen memang sempat memberikan permintaan khusus, adanya pemecatan jika meraih hasil buruk di tiga laga beruntun.

"Aremania minta saya keluar, tapi saya mau di sini, support di sini, masih ada yang suruh saya di sini tetap di Arema," kata Ze Gomes, usai pertandingan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar.

2. Fokus Kerja Lebih Keras

Bagi Ze Gomes, hasil ini membuatnya harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan performa Singo Edan. Apalagi Arema FC adalah tim besar yang tak layak mendapatkan hasil buruk di tiga laga beruntun.

"Kita harus kerja lebih keras lagi, karena Arema tim besar pemain berkualitas, pasti kita mulai siap untuk pertandingan selanjutnya," ucap pria asal Portugal ini.

Pelatih berusia 48 tahun ini juga tak ingin mencari-cari alasan pasca kekalahan ketiganya beruntun. Kini ia mengincar satu kemenangan pertama demi membangkitkan mental dan motivasi timnya.

"Jadi baru datang mulai tahu pemain bukan alasan, tapi saya lihat pemain Arema, kalau tim Arema menang, satu kali sudah siap sampai bisa di atas. Saya minta maaf kepada Aremania untuk kejadian hari ini," ucap Ze Gomes.