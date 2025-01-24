Hasil Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Maung Bandung Terkam Singo Edan 3-1

BLITAR – Persib Bandung berhasil menerkam Arema FC di pekan ke-20 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (24/1/2025) sore WIB. Bermain di Soepriadi, Blitar, Jawa Timur, tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas Singo Edan –julukan Arema.

Dengan hasil itu, Persib terus nyaman di posisi pertama dan mengoleksi 43 poin. Sementara Arema FC tertahan di posisi 10 dengan 28 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC dan Persib memainkan intensitas laga cukup tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim langsung serang agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-15, Skuad Singo Edan -julukan Arema FC- hampir membobol gawang Persib. Namun, sepakan Charles Lokolingoy masih bisa diamankan Kevin Mendoza.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Maung Bandung bermain lebih agresif. Sebab, mereka terus mengurung pertahanan tim tuan rumah.

Persib berhasil unggul lebih dahulu atas Arema FC pada menit ke-33. Kepastian itu setelah Tyronne Gustavo Ramon mampu membobol gawang Arema FC yang dikawal Lucas Frigeri.

Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Semenjak tertinggal, tim asuhan Ze Gomes bermain lebih agresif dalam upaya menekan pertahanan Persib. Pasalnya, mereka ingin segera menyamakan kedudukan.

Pada menit ke-90+3, Arema FC akhirnya mencetak gol balasan. Gol tersebut dicetak Charles Lokolingoy lewat sundulan kepala setelah memanfaatkan umpan rekan setimnya.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi pada babak pertama. Persib dan Arema FC saat ini masih bermain imbang dengan skor 1-1