Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kata Bojan Hodak Persib Bandung Tanpa David da Silva Hadapi Arema FC

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |13:11 WIB
Kata Bojan Hodak Persib Bandung Tanpa David da Silva Hadapi Arema FC
Persib Bandung tanpa David da Silva saat hadapi Arema FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BLITAR – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merespons absennya David da Silva dari laga kontra Arema FC dengan positif. Sebab, sang striker diyakini siap untuk laga pekan ke-21 Liga 1 2024-2025.

Laga Arema FC vs Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 akan dilangsungkan di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan berlangsung Jumat (24/1/2025) pukul 15.30 WIB.

1. Absen

David da Silva. ig/davidasilva14

Hodak mengungkapkan, David mengalami sedikit persoalan cedera jelang laga melawan Arema FC. Pesepakbola asal Brasil itu ditarik keluar saat Persib kalah 0-2 di laga kandang melawan Dewa United.

"Hanya David yang kemungkinan absen, sedikit cedera dia butuh waktu melakukan pemulihan dan untuk pertandingan berikutnya dia sudah siap," ucap Hodak, saat konferensi pers, dikutip Jumat (24/1/2025).

2. Dua Lokal Absen

Selain David, Maung Bandung juga akan kehilangan dua pemain yakni Dimas Drajad dan bek kanan muda Zulkifli Lukmansyah. Keduanya juga menjalani pemulihan cedera.

"Kemudian Dimas dan Zulkifli belum siap masih butuh waktu pemulihan," ujar pelatih berusia 53 tahun ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638325/hasil-lengkap-piala-liga-inggris-arsenal-perkasa-liverpool-dibantai-crystal-palace-sjk.webp
Hasil Lengkap Piala Liga Inggris: Arsenal Perkasa, Liverpool Dibantai Crystal Palace
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/21/pembalap_repsol_honda_joan_mir.jpg
Joan Mir Yakin Honda Tinggal Tunggu Waktu untuk Kembali Berjaya di MotoGP
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement