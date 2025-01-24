Kata Bojan Hodak Persib Bandung Tanpa David da Silva Hadapi Arema FC

BLITAR – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merespons absennya David da Silva dari laga kontra Arema FC dengan positif. Sebab, sang striker diyakini siap untuk laga pekan ke-21 Liga 1 2024-2025.

Laga Arema FC vs Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 akan dilangsungkan di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan berlangsung Jumat (24/1/2025) pukul 15.30 WIB.

1. Absen

Hodak mengungkapkan, David mengalami sedikit persoalan cedera jelang laga melawan Arema FC. Pesepakbola asal Brasil itu ditarik keluar saat Persib kalah 0-2 di laga kandang melawan Dewa United.

"Hanya David yang kemungkinan absen, sedikit cedera dia butuh waktu melakukan pemulihan dan untuk pertandingan berikutnya dia sudah siap," ucap Hodak, saat konferensi pers, dikutip Jumat (24/1/2025).

2. Dua Lokal Absen

Selain David, Maung Bandung juga akan kehilangan dua pemain yakni Dimas Drajad dan bek kanan muda Zulkifli Lukmansyah. Keduanya juga menjalani pemulihan cedera.

"Kemudian Dimas dan Zulkifli belum siap masih butuh waktu pemulihan," ujar pelatih berusia 53 tahun ini.