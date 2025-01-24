Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persib Bandung: Bobotoh Cantik Prediksi Maung Bandung Tetap Tajam Tanpa David da Silva

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:02 WIB
Arema FC vs Persib Bandung: Bobotoh Cantik Prediksi Maung Bandung Tetap Tajam Tanpa David da Silva
Isha Sofiyya memprediksi Persib Bandung menang 2-1 atas Arema FC (Foto: Dok. Pribadi)
A
A
A

BANDUNG – Bobotoh cantik bernama Isha Sofiyya yakin Persib Bandung akan tetap tajam pada laga kontra Arema FC meski tanpa David da Silva. Pun begitu, ia menyayangkan absennya pemain asal Brasil tersebut.

Laga Arema FC vs Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 akan dilangsungkan di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan berlangsung Jumat (24/1/2025) pukul 15.30 WIB.

1. Berkualitas

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Isha mengatakan, Persib memiliki pemain-pemain berkualitas yang siap mengisi posisi yang ditinggalkan Da Silva. Kendati begitu, absennya sang penyerang layak untuk disesalkan.

“Ya sangat disayangkan David harus absen karena cedera, tapi memang sudah sering terjadi,” ujar Isha, Jumat (24/1/2025).

“Yang penting pemain lainnya bisa tunjukkan lagi kebolehannya khususnya buat menjebol gawang lawan,” imbuhnya.

2. Pemain Baru

Isha menyebut pemain seperti Tyronne Del Pino dan Ciro Alves telah terbukti mampu tampil solid mengisi lini depan. Bahkan, Persib kini memiliki Gervane Kastaneer.

 

