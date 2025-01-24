Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Waspada Bangkitnya Singo Edan!

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |08:26 WIB
Link Live Streaming Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Waspada Bangkitnya Singo Edan!
Simak link live streaming Arema FC vs Persib Bandung di akhir artikel (Foto: Persib Bandung)
BLITAR – Link live streaming Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Waspadai kebangkitan Singo Edan!

Laga Arema FC vs Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan berlangsung Jumat (24/1/2025) pukul 15.30 WIB.

1. Bagus

Semen Padang vs Arema FC. ig/aremafcofficial

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, Arema FC memiliki kualitas pemain dan rekam jejak bagus meski di dua laga terakhir selalu kalah. Ia juga menyoroti lima laga terakhir tuan rumah yang bermain bagus, meski menelan tiga kali kekalahan dan dua kemenangan.

"Akan menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi kami, setahu saya Arema bermain di rumah sendiri, mereka punya rekam jejak yang cukup bagus," kata Hodak, saat konferensi pers, dikutip Jumat (24/1/2025).

2. Organisasi

Pria asal Kroasia itu mengingatkan anak asuhnya Arema FC memiliki organisasi permainan dan mempersiapkan latihan dengan baik. Maka, ia meminta Persib untuk mewaspadai hal itu dan bekerja keras meraih hasil maksimal.

"Mereka secara organisasi cukup baik, tetapi kami tim Persib sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha mendapatkan hasil yang terbaik, dan kami akan pulang dengan tiga poin," tukas Hodak.

 

