HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Tekad Tuan Rumah Putus Hasil Buruk!

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |07:32 WIB
Jadwal Siaran Langsung Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Tekad Tuan Rumah Putus Hasil Buruk!
Julian Guevara bicara dalam konferensi pers jelang laga Arema FC vs Persib Bandung, simak jadwal siaran langsungnya! (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
BLITAR – Jadwal siaran langsung Arema FC vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 akan dibahas Okezone. Tuan rumah bertekad memutus rentetan hasil buruk!

Arema FC vs Persib Bandung digelar dalam rangka pekan ke-20 Liga 1 2024-2025. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur.

1. Rekor Buruk

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

Singo Edan belum pernah menang melawan Persib dalam lima laga terakhirnya. Maung Bandung tiga kali menang dan dua kali seri dalam kurun waktu tersebut.

Kemenangan terakhir Arema FC terjadi pada 28 November 2021. Saat itu, pertandingan digelar dengan sistem bubble akibat pandemi Covid-19.

2. Tak Ambil Pusing

Pelatih Jose Manuel Gomes da Silva mengaku tak ambil pusing dengan rekor tak pernah menang Arema FC atas Persib. Apalagi, di pertemuan pertama, sebetulnya laga berakhir dengan skor 1-1 di Bandung.

"Jadi lawan Persib Arema harus menang apa pun, situasi dua pertandingan tidak menang. Jadi besok (hari ini) saya siap untuk buat Arema kalau punya kesempatan bisa langsung bisa jadi gol," kata Gomes dalam konferensi pers, dikutip Jumat (24/1/2025).

Pria asal Portugal itu menyatakan, timnya sudah mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kekalahan di dua laga sebelumnya. Ia juga menginstruksikan agar anak asuhnya bisa bermain solid secara organisasi permainan.

"Setelah pertandingan kemarin evaluasi juga cukup bagus, banyak latihan organisasi, sama latihan pertahanan, bisa stop transisi cepat dari Persib Bandung," tukas Ze Gomes.

 

