HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Lebih Lapar saat Hadapi Arema FC Tanpa 2 Striker

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |08:43 WIB
Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Lebih Lapar saat Hadapi Arema FC Tanpa 2 Striker
Skuad Persib Bandung lebih lapar kemenangan saat menghadapi Arema FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan anak asuhnya akan lebih lapar saat menghadapi Arema FC di pekan ke-20 Liga 1 2024-2025. Padahal, timnya akan tampil tanpa dua striker utama.

Duel Arema FC vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat 24 Januari 2025 sore WIB. Skuad Pangeran Biru sedikit pincang.

1. 2 Striker Absen

David da Silva. ig/davidasilva14

Persib bakal tampil tanpa David da Silva dan Dimas Drajad. Kedua pemain itu tak terlihat ikut berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 22 Januari 2025 sebelum berangkat untuk laga tandang.

“Kecuali David dan Dimas, semuanya berlatih. Jadi saya hanya bisa berharap (bermain dengan baik) karena mereka saat latihan terlihat begitu serius,” kata Hodak, dikutip Kamis (23/1/2025).

“Saya percaya kadang ketika kalah, mereka menjadi lebih lapar dan lebih waspada. Jadi saya berharap mereka bisa mendapatkan hasil yang positif,” sambung pria asal Kroasia itu.

3. Stabil

Secara mental, lanjut Hodak, para pemain masih dalam keadaan stabil. Pasalnya kekalahan dari Dewa United di laga sebelumnya masih membuat Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara.

 

Telusuri berita bola lainnya
