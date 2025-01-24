Arema FC vs Persib Bandung: Bojan Hodak Keluhkan Lamanya Perjalanan Tandang di Liga 1

BLITAR – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengeluhkan lamanya perjalanan tandang jelang menghadapi Arema FC di pekan ke-20 Liga 1 2024-2025. Hal itu membuat kompetisi ini semakin sulit.

Laga Arema FC vs Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Sepak mula dijadwalkan berlangsung Jumat (24/1/2025) pukul 15.30 WIB.

1. Away

Hodak mengeluhkan sulitnya mengarungi Liga 1 karena jarak antar venue yang jauh. Ia harus putar otak untuk mengatur kebugaran pemain lantaran waktu tempuh yang menguras tenaga.

"Di Liga Indonesia jadi pertandingan yang tidak mudah karena ketika kami akan melakukan perjalanan untuk pertandingan away, tentunya perjalanan tidak cukup hanya waktu satu atau dua jam," ucap Hodak dalam konferensi pers, dikutip Jumat (24/1/2025).

"Makanya bedanya dengan di liga-liga lain yang membuat liga ini semakin sulit karena kami terlalu jauh dari segi jarak," imbuh pria asal Kroasia itu.

2. Melupakan Kekalahan

Di sisi lain, Marc Klok menyatakan timnya sudah melupakan kekalahan yang diderita melawan Dewa United di kandang sendiri pada pekan ke-18. Mereka akan mencoba semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik.